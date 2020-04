Enfermo de coronavirus escupió a la cara a una persona antes de caer muerto (VIDEO).

Había estado vomitando y tosiendo minutos antes de lo que hizo.

Un video de vigilancia captó todo el suceso.

Imagina algo que daría mucho asco y mucho miedo… por ejemplo una coronavirus escupida de la boca de un contagiado moribundo.

Pues eso pasó en la Tailandia, y hay un video que lo muestra. Son imágenes un tanto crudas, así que, prepárate.

Antes de verlo, te ponemos en antecedentes.

Según cuenta en NYPost, Anan Sahoh, de 56 años, iba a viajar en el tren que va de Bangkok a la ciudad sureña de Narathiwat.

Pero parece que Sahoh no se estaba sintiendo muy bien.

Según informa Metro UK, este hombre había llegado a Tailandia desde Pakistán. Y llegó por avión al aeropuerto de Suvarnabhumi.

Pero no es que se haya saltado los controles térmicos de seguridad del aeropuerto, es que, Sahoh, ¡no tenía fiebre! Tanto así, que poseía un certificado de salud que decía que era “Apto para volar”.

Cuando llegó a la estación de tren de Bang Sue, por alguna razón que no llegamos a entender, se saltó la distancia de seguridad y escupió a la cara a otro pasajero que estaba sacando su boleto para viajar.

Después de eso, pasó un control de temperatura obligatorio para abordar el tren.

Ya a bordo, su mal humor se convirtió en malestar físico, y fue visto vomitando y tosiendo. Sorprendido por este malestar sospechoso, personal del tren tomó una fotografía del hombre y también de su licencia de identidad.

Cuando llegaron a la estación de Hua Hin, Sahoh se veía peor que antes. Así que la policía le tomó la temperarura de nuevo, pero seguía siendo de 36C. Desconcertados, le sugirieron al enfermo que descansara en la estación, pero el Sahoh quiso continuar el viaje.

Sahoh se sentía cada vez peor, y cayó muerto frente a un baño, alrededor de las 10 de a noche, cuando el tren llegó a la estación del distrito de Thap Sakae.

El personal médico le realizó pruebas al cuerpo, confirmaron que era positivo para COVID-19. También resultó que era diabético.

Coronavirus escupida: Escupe a pasajero antes de caer muerto (VIDEO)

Thakoon Intrachom, director del ferrocarril estatal de Tailandia, dijo que ahora están tratando de localizar al hombre que recibió la escupida, ya estuvo expuesto a contagiarse el COVID-19.

“Ahora estamos preocupados por el hombre que fue escupido en las imágenes de la cámara de seguridad”, dijo. “Inicialmente, coordinamos con la policía ferroviaria pero aún no lo han encontrado. Queremos anunciar que si alguien lo conoce o si se enteró de la noticia, debería ir al hospital de inmediato”.

El vagón donde viajó Sahoh llevaba 15 personas más. Ha sido desinfectado y, 11 de ellas, han sido puestas en cuarentena durante 14 días, incluyendo dos miembros del personal de la estación de Bang Sue, un guardia de seguridad, siete trabajadores del ferrocarril y un oficial de policía.

Gracias por leer nuestra nota de Curiosidades del día, ¡te esperamos mañana con otra historia increíble!

Coronavirus escupida: Escupe a pasajero antes de caer muerto (VIDEO)

Acerca de Mundo Hispanico.com – sitio web de noticias e información en español.

MundoHispánico es la empresa número uno de medios digitales en español en Estados Unidos que opera de forma independiente.

Desde su inicio en Atlanta, Ga. en 1979, MundoHispanico.com, propiedad de Mundo Hispano Digital Network, ha crecido rápidamente. Se ha convertido en el periódico semanal en español más leído en el sureste del país; y en uno de los sitios web de noticias e información en español más grandes de Estados Unidos.

Además de perfilarse como líder en noticias de última hora para la audiencia de habla hispana en Estados Unidos; MundoHispanico.com cuenta con varias plataformas optimizadas para el marketing, como Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latina y Mundo Fan, que brindan a nuestro público contenido exclusivo y relevante sobre estos temas que los apasionan.

MundoHispánico tiene 8 millones de seguidores en Facebook que interactúan con todas sus plataformas, con noticias de última hora y coberturas de video en vivo de los principales hechos de trascendencia nacional. Encuéntranos en Instagram, Youtube y Twitter.

MundoHispánico is America’s #1 Independently Owned Spanish-Language Digital Media Company.

From its start in Atlanta, Ga. in 1979, Mundo Hispano Digital Network’s MundoHispánico.com has quickly grown from the most-read Spanish language weekly newspaper in the Southeast to one of the largest Spanish-language news and information websites in the U.S. In addition to breaking news, MundoHispanico.com’s lifestyle verticals deliver exclusive content on passion topics, such as Entertainment, Food, Automotive, and Sports.

MundoHispánico engages 8 million Facebook followers across this portfolio with up-to-the-minute news and lives video coverage of major events.