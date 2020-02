Los residentes de Ingham, en Australia, están aterrorizados desde que una plaga infernal llegó a sus tranquilas y plácidas vidas.

Como en la peor escena de la película “The Birds” de Alfred Hitchcock, un enorme enjambre de murciélagos de la fruta se ha adueñado de sus árboles, su cielo y su paz.

Justo en el momento en que los murciélagos tienen la peor fama debido al coronavirus (se cree que el origen de esta engermedad se originó con ellos), esta pobre gente ve con horror cómo más de 300.000 de ellos se cuelgan de sus parques y zonas más críticas.

Swarm of 300,000 bats terrorise town forcing parents to take children out of school — A SWARM of bats have been terrorising children in an Australian town by dive-bombing on them,… https://t.co/cB6Y5TdTaS

— ZAQS World News (@ZAQSNews) February 6, 2020