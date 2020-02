Página

Se encontró un bote vacío flotando en Lake Palmdale, al norte del condado de Los Ángeles, California.

Las autoridades acudieron al lugar el miércoles alredor de las 10:00 AM pero no pudieron sacar conclusiones al respecto.

¿Qué crees que es lo que pasó y de quién era este bote fantasma? Te lo contamos.

El miércoles se encontró un bote fantasma vacío flotando en Lake Palmdale, lo que provocó que los bomberos, un equipo de buceo y un helicóptero respondieran al área alrededor de las 10 a.m., según el Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles.

Se realizaron operaciones de buceo y sonar, pero a las 5 de la tarde de ayer, aún no había respuestas sobre qué sucedió en el lugar.

Lake Palmdale es un lago artificial de 586 acres completado en 1924. Es parte del Proyecto de Agua del Estado de California y es alimentado por el Acueducto de California.

A las 9:11 de la mañana del miércoles 5 de febrero, las autoridades recibieron un reporte acerca de un bote vacío flotando en las aguas de este lago.

Los servicios de emergencias llegaron 10 minutos después al lugar, según comunicó el portavoz del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles.

Sin embargo, nada se supo de quién era el dueño del bote o qué había pasado.

Los bomberos buscaron en el lago hasta bien entrada la tarde, cuando suspendieron su actividad debido a las bajas condiciones lumínicas.

¿Dónde estaba, qué sucedió y quién era el tripulante del bote fantasma de Lake Palmdale?

“Las operaciones de buceo y sonar han concluido por hoy. El navegante perdido no ha sido localizado. Mañana se reanudarán las operaciones de búsqueda”.

#Featherincident | Dive & Sonar operations have concluded for the day. Missing boater has not been located. Operations to resume tomorrow. @LASDHQ @LACoFD pic.twitter.com/RdrJL2mGNA — LACoFD Lifeguards (@LACoLifeguards) February 6, 2020

Entonces se supo que un hispano, Robert Lewis Mercer, de 34 años, fue visto llegando a Lake Palmdale alrededor de las 7 am del miércoles, según dijo el diputado Eric Ortiz de la Oficina de Información del Sheriff.

Ya sabían quién era el dueño del bote… pero ¿por qué estaba vacío?

Lo buscaron intensamente, sin resultados.

Hoy jueves se reanudó la búsqueda, con la presunción de que Mercer se suicidó, según publica Los Angeles Daily News.

El equipo de búsqueda y rescate de Antelope Valley del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles concluyó una búsqueda de Mercer por tierra alrededor del Lake Palmdale con perros especialistas en seguir el rastro… pero Mercer parece haberse evaporado.

“El personal de PWD asistió a las fuerzas del orden hoy con sus esfuerzos en la búsqueda de un navegante desaparecido de Palmdale Fin & Feather en Lake Palmdale. Nuestros pensamientos están con la familia y Fin & Feather”.