Una cuidadora de una guardería en Florida fue despedida por haber escrito con un rotulador sobre la barriga de un bebé un mensaje a la madre, para indicar que los pañales de recambio “se acabaron”, un hecho que trascendió a partir de una publicación en las redes sociales.

Heather Chisum, una madre soltera de Sanibel Island, en el oeste de Florida, publicó fotos de su hijo Milo en Facebook después de que encontró el mensaje de la guardería en la barriga del niño, según recogen este miércoles los medios locales.

Chisum aseguró que la guardería generalmente escribe un informe diario en las fiambreras de sus dos hijos, en el que detalla el comportamiento de los pequeños y si necesitan toallitas o pañales adicionales.

Pero mientras cambiaba el pañal del pequeño Milo después de llevarlo a casa el lunes, Chisum encontró el mensaje escrito con un marcador, cuya tinta “permaneció en su piel incluso después de frotar con toallitas húmedas”, indicó la madre.”¿Por qué era necesario escribir un gran mensaje largo en el estómago de mi hijo, esto es algo que está más allá de mí”, publicó Chisum en la red social.

“Mom, I’m out of diapers. Pls read my report.”

That’s the message Heather Chisum says was written on her young child’s stomach when he returned home from a Sanibel day care. The day care says the teacher who wrote the note was removed from the school.https://t.co/Xe5aCFjROK

— Taylor Petras (@TaylorPetras) January 28, 2020