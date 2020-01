Asesina a su familia y se fuga con su bebé, por Mario Guevara

De nuevo la locura, hermano. La sangre y el horror dentro de una misma familia hispana, un secuestro y un niño pequeño desaparecido. Asesina a su familia y se fuga con su bebé.

No sé qué se le habría metido en el cuerpo a este hombre, Ernesto Caballeiro, para asesinar a su esposa, su madre y su abuela y salir huyendo ayer con su recién nacido.

No me entra en la cabeza.

Imagino a Caballeiro sosteniendo un arma, apuntando a las mujeres de su vida y asesinando una a una. Imagino un baño de sangre y al pequeño bebé llorando junto a los cuerpos de su madre, abuela y bisabuela.

Eso puedo imaginarlo, pero no comprenderlo. ¿Cuál puede ser la razón para algo así? ¿Cómo podemos llegar a eso? Se supone que hace unos días el nacimiento de Andrew colmó de dicha a la familia entera… ¿o no?

Las autoridades están investigando un triple homicidio ocurrido en el 21900 del Southwest y la 187th Avenue, en Homestead, Miami-Dade, luego de que encontraran dentro de una vivienda a tres mujeres muertas presuntamente por disparos de bala.

#UPDATE: We are seeking the assistance of the community to locate Ernesto Caballeiro and his newborn infant son, out of concern for their welfare. Anyone with information on their whereabouts is urged to contact 9-1-1. pic.twitter.com/EP5jQHWzP9

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) January 29, 2020