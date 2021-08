Cuida tu jardín: 5 formas de proteger tus plantas de la lluvia

Cuida tu jardín. Si te preocupa perder todo el trabajo que has hecho por tu casa y sobre todo por tu jardín, protégelo en temporada de lluvia. Así podrás mantenerlo por mucho más tiempo, disfrutarlo y hasta ahorrar dinero

La lluvia podría no ser tu enemiga. Aprovecha sabiamente a la naturaleza

Si recibiste la alerta de lluvia lo primero que debes evitar es regar tu jardín ese día pues tus plantas recibirán probablemente más agua de lo que les corresponde. Sin embargo, debes poner atención si se acumula mucha agua pues el exceso de humedad puede hacer que se proliferen hongos y tus plantas se enfermen.

Cuida tus flores y plantas de las tormentas

Puedes usar una tela de plástico o un paraguas para cubrir tus plantas y así evitar el exceso de humedad. De esta forma, no se inundaría tu jardín y tanto sus tallos como sus hojas puedan permanecer protegidos. Debes evitar que la tela tenga hoyos y que dejes respirar a tus matas para que se mantengan frescas y no se marchiten por la falta de aire. Si tienes plantas más pequeñas o frágiles en macetas, procura llevarlas al interior de la casa para que la lluvia y el viento no las dañen.