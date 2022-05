El presunto cuerpo de Yolanda Martínez fue localizado a unos 11 kilómetros del sitio donde fue vista por última vez, mismo que según familiares de la joven, es muy peligroso, pues sujetos en automóvil acosan a las mujeres y tenían temor de que la hubieran “levantado”, pues tenían información de que la habían visto subir por la calle Francia 86, hacia las faldas del Cerro de la Silla, pero no llegó a la casa de amigas que habría ido a visitar.

Advierten qué pasó con el padre de Yolanda Martínez

José Gerardo Martínez Bautista, padre de Yolanda Martínez Cadena, desaparecida desde el pasado 31 de marzo, fue hospitalizado la noche del sábado al presentar problemas de presión alta. Mediante un audio que compartió a través del grupo de Whatsapp, que organizó para compartir información sobre sus actividades para tratar de localizar a su hija, Gerardo Martínez señaló que no se ha sentido bien de salud desde hace unos cuatro días, “pero no lo había manifestado a nadie, porque no quería para mi búsqueda” de Yolanda.

Explicó que optó por hospitalizarse para que se le indujera a dormir bien y así descansar un poco, ya que tampoco ha conciliado el sueño en los días recientes. El sábado Martínez Bautista y su hijo Gerardo colocaron flyers en una zona comercial del municipio de Juárez, para solicitar a la población informe datos que puedan contribuir a encontrar a la joven de 26 años de edad, que desapareció después de salir de la casa de su abuela en la colonia Constituyentes de Querétaro, en San Nicolás de los Garza.