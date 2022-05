Papá de Debanhi comparte desgarrador video del ataúd de su hija

Mario escribió un agradecimiento a la persona que grabó el lamentable momento. “De igual manera muchas gracias a quien tomo este video y a quien canto esta linda canción, una disculpa no tengo los nombres, pero de corazón muchas gracias. Bendiciones y seguimos en busca de esa verdad que nos dará tranquilidad y descanso a mi niña”, escribió. (VIDEO) Archivado como: Papá de Debanhi video ataúd

Mario Escobar compartió un momento desgarrador del funeral de Debanhi, en donde se puede ver el ataúd de la joven rodeado de flores blancas, mientras que se escucha la canción ‘Que me alcance la vida’ de Sin Bandera, la cual es interpretada por un joven cantante en el funeral . Dicho momento conmocionó a los seguidores de la cuenta de la joven.

El papá de la víctima administra su cuenta de Instagram, en donde Debanhi, de 18 años, tenía todas sus fotografías y compartía historias con sus amigos. Ahora que ya no está, Mario ocultó las fotos de su hija y se ha encargado de hacerla como una cuenta conmemorativa. El día de ayer compartió un video que conmocionó a sus miles de seguidores.

Papá de Debanhi video ataúd: Sin lugar a dudas uno de los momentos más difíciles que se vivieron en estas últimas semanas, fue encontrar sin vida a Debanhi, quien conmocionó a todo el país. Mario Escobar, papá de Debanhi, no ha descansado hasta dar con la verdad, pues confía en que se hará justicia con respecto a lo sucedido con su hija.

Madre de Debanhi habla por primera vez públicamente

Hace unos días, la mamá de Debanhi, Dolores Bazaldua, se pronunció públicamente por primera vez a hablar acerca de todo lo acontecido. “Siento mucho dolor, y no me siento en condiciones de dar entrevistas”, dijo la madre de la joven justificando el por qué no ha aparecido a dar entrevistas.

El cuerpo de Debanhi Escobar fue encontrado 13 días después de haber desaparecido y fue localizado en una cisterna de un motel en Monterrey Nuevo, León. "Le han puesto muchos calificativos a mi hija, ahora ella no se puede defender, escucho muchas cosas: que ella se drogaba, ella fue la que compró el vodka, ella era la de todo, desgraciadamente ella ya no está para defenderse", dijo Dolores rectificando que siempre estuvo pendiente a su hija "Todo era alrededor de ella".