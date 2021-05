NUEVA YORK (AP) — ¿Cuándo tengo que seguir usando mascarilla ? Depende, sobre todo de si está vacunado o no. Si se está totalmente vacunado, la última recomendación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos ( CDC , por sus siglas en inglés) dice que no hay por qué llevar barbijo ni guardar la distancia social en la mayoría de las situaciones.

Algunos expertos señalan que los CDC están relajando sus recomendaciones demasiado pronto. Parte de la preocupación es que no hay forma de saber quién está vacunado, por lo que quienes no lo estén podrían afirmar haberla recibido, dijo David Holtgrave, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Albany. Esto podría provocar un repunte de los contagios.

Espacios públicos

Cuando se esté al aire libre solo o con convivientes, los CDC dicen que los no vacunados no tendrán que usar barbijo. Dado que los menores de 12 años no pueden recibir aún la vacuna contra el COVID-19, deberán seguir utilizando mascarilla fuera de casa y en la mayoría de los espacios públicos, como otras personas no inmunizadas.