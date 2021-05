Crystal Reyes acusada de homicidio por intoxicación al arrollar a un ciclista

Los patrulleros del HPD que llegaron para atender a Saldarriaga ya no pudieron ayudar al hombre y se le declaró muerto en el lugar, junto a su bicicleta, debido a las lesiones que sufrió al ser golpeado por la camioneta Ford F-150 y que, de acuerdo a los testigos, era conducida por una mujer hispana.

Hasta ese momento el agente del HPD no conocía la descripción exacta del auto que había arrollado pero decidió detener a la camioneta Ford F-150 que casi lo choca. La camioneta, según asentó en su reporte, era conducida por una mujer hispana. Otros patrulleros mientras tanto fueron a la zona en la que estaba el ciclista Héctor Mario ‘El Paisa’ Saldarriaga.

Crystal Reyes ya está detenida en la cárcel del Condado de Harris y la juez Ramona Franklin Corte Criminal 338 de Distrito le concedió a la mujer el derecho a enfrentar su proceso en libertad bajo dos fianzas de 50,000 y 30,00 dólares, una por cada delito, las cuales hasta el momento no han sido pagadas.

La trágica muerte de ‘El Paisa’ Saldarriaga

La muerte del inmigrante Héctor Mario ‘El Paisa’ Saldarriaga ha causado un profundo dolor en la comunidad inmigrante de Colombia en Houston, Texas, y entre los aficionados al ciclismo. Cuando un ciclista muerte atropellado en la Ciudad Espacial la comunidad ciclista pone en el lugar de su deceso una bicicleta blanca para recordar su vida y amor al ciclismo.

Deijeine Cano, sobrina de Héctor Mario ‘El Paisa’ Saldarriaga, abrió una cuenta en la red social Go Fund Me para pedir apoyo económico bajo el nombre Hector ‘El Paisa’ funeral and burial expense (Héctor ‘El Paisa’, gastos de su funeral y entierro) para que su familia pueda costear los gastos que les ha causado su deceso.