Se trata del musico y productor estadounidense, Cruz Martínez quien se encuentra devastado por la sensible muerte de su hermano Danny. Al parecer su familiar perdió la vida este lunes 10 de enero, hasta el momento no se han mencionado las causas del fallecimiento.

Cruz Martínez de luto. Una mala noticia llego a principios de este nuevo año 2022, en la familia de la cantante regiomontana, Alicia Villarreal, y es que no hay nada más doloroso que perder a un familiar muy cercano. Así comenzó el año el esposo de la artista musical quien se encuentra de luto en estos momentos por una muerte dolorosa para él.

”Mi más sentido pésame a mi querido Cruz Martínez y a su familia por la partida de su hermano Danny. Q.E.P.D”, escribió el histrión en su cuanta de red social. Este mensaje es la prueba más clara de que ambos llevan una sana relación de compañeros y no existe ninguna rivalidad.

El actor y presentador de televisión, Arturo Carmona no dudó en enviar sus condolencia en sus historias de Instagram, donde mostró su apoyo a toda la familia Martínez, incluida su exesposa. La relación que sostuvo con Alicia Villarreal duró solo unos cuantos años en donde procrearon a una bella hija, Melenie Carmona.

La buena relación entre Martínez y Carmona se debido gracias a la hija del actor, Melenie, sin embargo recientemente anunciaron una colaboración entre ambas celebridades para trabajar juntos. Arturo, ex esposo de Alicia Villarreal será el nuevo representante del grupo Kumbia Kings, en una serie de conciertos en el país, según Tv Notas.

Cabe mencionar que Cruz hasta el momento no ha revelado las causas de la muerte de su hermano, ni nadie de su familia ha dado mayor información al respecto. Pero a pesar de eso sus conocidos han reaccionado en sus cuentas de red social, donde también destaca el mensaje de los fans de la agrupación de Kumbia Kings.

Muchos internautas se enteraron sobre la triste noticia que recibió la familia de Cruz Martínez, incluso el compartió todos los mensajes en sus historias de Instagram, destaca el mensaje de su grupo de música: “Nuestro más sentido pésame por el sensible fallecimiento de tu hermano Danny, mucha fuerza y luz para ti y tu familia”, se lee en el post.

La reacción del actor impactó a todos

También en la cuenta de Instagram de Chisme No Like, del periodista Javier Ceriani, compartió la noticia sobre la reacción de Arturo Carmona sobre la muerte del hermano de Cruz Martínez. Algunos usuarios no les agrado que hicieran alguna burlo en este momento tan terrible que cualquiera puede pasar.

“Quien no se duele por el dolor ajeno menos se dolerá por el suyo, como para burlarse de las palabras expresadas en una situación de pérdida de un ser querido decirse hermano es un respeto y de admiración no importa a quien se lo digas pero hay gente que jamás sabrá de valores y respeto. Que Dios bendiga a todos quienes pierden un ser querido”, se lee en la publicación. Archivado como: Cruz Martínez de luto