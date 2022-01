Aunque este mensaje fue muy esperanzador, no pudo cumplir ese deseo que quería de seguir adelante y hoy familiares, amigos y seguidores lamentan su partida. No es fácil digerir esto y más cuando en sus entrevistas reconocía cómo se sentía y todo lo que sentía con la enfermedad que le diagnosticaron en 2015. Archivado como: Muere músico Martín Carrizo

Fue en su cumpleaños que subió el siguiente mensaje para darse ánimos a seguir adelante: “Hoy es mi cumpleaños. La verdad pensé que no pasaba de Navidad pero acá estoy, estoy terminando de trazar un nuevo protocolo para seguir buscando mi cura definitiva. El 2022 me da muchas esperanzas. Sigo latiendo y respirando”.

Y agregó: “Me siento muy mal de domingo a domingo las 24 horas, mientras estoy despierto, sentado en un sillón 12 horas por día, lucho constantemente por no ahogarme, ya que me cuesta mucho tragar y respirar. Tengo un dolor crónico en los pies, en las manos y esa sensación horrible de hormigueo cuando se te duerme alguna parte del cuerpo por mala posición. Yo estoy así todo el día, y mejor no sigo contándote… Esto es solo un pantallazo rápido”. Archivado como: Muere músico Martín Carrizo

Muere músico Martín Carrizo: TENÍA UNA ESPERANZA EN MIAMI CON TRATAMIENTO

En el 2020 viajó con su hermana a Miami para un tratamiento y dijo lo siguiente: ” Era muy prometedor, consistía en unas aplicaciones en los músculos para que vuelvan a tomar su tamaño normal, ya que esta cosa se come mis músculos. Una vez que recobraba el tamaño, la esperanza estaba puesta en recobrar el movimiento. Lamentablemente no ocurrió. Me comí literalmente 5.000 inyecciones aproximadamente. Faltó que me pongan en los huevos y en los ojos. Después hasta en la lengua me pusieron…”, pero se da la noticia de que muere baterista

“Pusimos mucho corazón pero no funcionó y tuve que volver a Argentina. La verdad es que mi actualidad económica es muy complicada, no tengo ningún tipo de ingresos y obviamente ningún ahorro. Mi mamá Mirta me está ayudando con todo, inclusive con mis tres hijos, que Benja vive conmigo y las dos nenas vienen todos los fines de semana. Cada tanto, algunas personas me siguen ayudando y depositan en el número de cuenta de mi mamá por iniciativa propia; y la verdad es que, por mínimo que sea, me ayudan mucho”, recordó.