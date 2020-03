Manny e Isahiah y otros adolescentes más habían estado jugando en los campos de béisbol de Dyckman el viernes por la tarde. Pero ya no tenían más ganas de seguir con eso y cambiaron de planes… una travesura de niños terminó en lo peor.

Decidieron entrar a escondidas en un lugar donde sabían que no podían estar. Un reto adolescente que cambió sus destinos.

Así que, Isaiah Moronta y Manny Flores se colaron por un agujero de la cerca del puente del tren acompañados de otros más.

Ambos sabían nadar. Por eso estaban seguros de poder vencer las corrientes de Spuyten Duyvil Creek y saltaron a sus aguas desde un puente giratorio que usan los trenes de Amtraken en Inwood Hill Park en Upper Manhattan.

“Vamos a grabar esto, man”. Los dos sonreían de oreja a oreja. El tercer adolescente no se atrevía a saltar, pero quedó encargado de grabar la proeza.

Sus 13 años no les dejaron ver el peligro que corrían.

Isahiah saltó primero al agua.

“Vamos, man, ¡salta! ¡No seas gallina!”, bromeó mientras salía del agua para volver junto a su amigo.

Así que Manny aceptó el desafío y saltó. Reía feliz. Estaba fría el agua y turbulenta. El río Hudson no era un contrincante fácil, pero ahora todos sabrían que se había atrevido, igual que Isaiah.

Pero, mientras reía, empezó a sentir terror porque la corriente era mucho más fuerte de lo que pensaba.

“¡¡Isaiah!! ¡No puedo! ¡Ayúdame!”

Isahiah miró hacia abajo y se preparó para saltar también, Manny necesitaba ayuda y él sabía nadar bien, nunca le dio miedo el agua.

Moment two teenage boys jumped off New York bridge, ‘never resurfaced’.

Identified as Manny Flores and Isaiah Moronta, jumped into the treacherous current for a swim https://t.co/W8SM8nXODz

— Fairenhite (@fairenhite) March 16, 2020