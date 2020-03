Crónica: Quiso hacer negocio del Coronavirus… y le salió muy mal.

Todos estamos preocupados, ocupados o en pánico por la pandemia de Coronavirus, pero hay algunos que quieren sacar provecho de esta situación y el pánico que provoca en los habitantes.

Es el caso de este tipo de Tennessee, quien, después de constatar la primera muerte por COVID-19 en Estados Unidos, tuvo una idea que le pareció “brillante”.

La verdad, hermano, es que le importó poco lo que estamos viviendo y quiso hacer negocio con uno de los productos más demandados hoy, el desinfectante de manos.

Can’t find hand sanitizer? Matt Colvin has 17,700 bottles of it.

He emptied stores across Tennessee, hoping to profit. Then Amazon pulled his listings for price gouging.

Now he’s one of likely thousands of Amazon sellers sitting on stockpiles. My story:https://t.co/YPeXEot79a

— Jack Nicas (@jacknicas) March 14, 2020