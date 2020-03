Crónica: Pornovirus en medio de la crisis mundial… ¿qué tal?

La pornografía de Coronavirus se está volviendo viral

Somos humanos, por eso, en medio de una crisis mundial por el COVID-19 aún tenemos ingenio para ¡estas cosas!

Hermano, me la paso viendo cosas del Coronavirus, igual que tú. Así que, checando noticias de este tema, me encontré con algo que no puedo dejar de contarte.

Resulta que una creciente tendencia al Pornovirus está aprovechando esta tendencia a la super información del COVID-19.

Samantha Cole cuenta, en una nota para Vice.com que hay una serie de producciones pornográficas en tendencia que aprovechan este escenario de pandemia para hacer lo suyo.

¿Te imaginas una película porno con mascarillas y trajes blancos y todo eso? ¡Pues sí!

Dicen que “Para gustos los colores” y, desde luego, aquí le hacen los honores al dicho.

A nivel mundial, el COVID-19 ha matado ya a miles y empiezan a ser incontables los infectados en varios países. Pero los creadores del cine porno han encontrado un filón en los escenarios de ciudades desiertas en cuarentena, con personas desesperadas y aisladas.

Cole menciona el video “Deserted Wuhan” como uno de ellos. Y otro, “El agente de la TSA detiene a una mujer sospehosa de Coronavirus”, bien podría ser un titular de noticias verdadero, dice.

Dicen que las relaciones sexuales desestresan, que sirven de escape a la realidad… y si no que se lo pregunten a Bill Clinton, que ha dicho que tuvo relaciones con su becaria por eso en un documental de reciente publicación.

Así que, cualquiera puede encontrar un escape en el porno en tiempos de crisis.

El Pornovirus está aquí, hermano.

“Una búsqueda de coronavirus en Pornhub arroja 112 videos con títulos como “MILF en cuarentena de coronavirus se deja xxxxx por doctora” y “Pacientes de coronavirus xxxx en la sala de cuarentena”.

En xHamster, hay cuatro videos con esa búsqueda. (Y no lo he buscado yo, lo dice Cole en su nota).

Es que, según el portavoz de xHamster, Alex Hawkins, después de una oferta el mes pasado para proporcionar cuentas premium gratuitas a regiones severamente afectadas por el coronavirus, el aumento abrumador de suscripciones superó la capacidad de xHamster de aprobar nuevas cuentas.

Evidentemente, tanto tiempo de aislamiento nos empieza a afectar…

“Sabemos que las personas se quedaron atrapadas en Wuhan y lo hicieron [los videos] pensando en ellas”, dice Hawkins.

“Creo que la gente se siente atraída por el porno temático COVID-19 de la misma manera que las personas que tienen miedo de su sombra se apegan a las películas de terror: todos estamos buscando cosas que nos hagan cobrar vida”, asegura.

Lo más increíble es que dentro de este cine de Pornovirus, también hay videos que intentan educar a sus conumidores. Aunque no te lo creas…

En “COVID-19 Coronavirus: ¡Mujerzuela tiene que usar protección durante el brote!” la artista Little Squirtles entra a la puerta de su casa, se quita los zapatos y grita: “¡Papá, estoy en casa! Y muy “caliente”.

Su compañero Chase Poundher emerge del pasillo con una máscara facial y su mano extendida para detenerla. “Espera, no te acerques un pie. ¿No has oído hablar de COVID-19?” Y entonces le da una charla de 30 segundos sobre protección contra el Coronavirus que hasta los instructivos del CDC podrían envidiar, como menciona Cole.