Crónica: ¡Por fin se le llegó su día a Fernando Cuellar!

Arrestan a empresario latino que por años ha sido acusado de fraude

Decenas de personas se consideran afectadas por sus cuestionables negocios

Crónica día Fernando Cuellar. Reza por ahí un viejo adagio que, aunque a veces tarda, la justicia siempre llega. También es cierto eso que dicen muchos por ahí, que de después de hacer repetidamente algo malo sin ser descubierto, esa persona se acostumbra hasta el punto de que cuando menos siente, baja la guardia y comete un error que lo deja expuesto.

Todo indica que este es exactamente el caso de un “prestigioso” empresario hispano de Georgia que desde hace varios años había sido acusado por miembros de nuestra comunidad de haberlos defraudado, sin que absolutamente ninguna autoridad hiciera algo puntual por ayudarles. Pero cuan real es que, a todo pavo, se le llega su día.

Se quedaron con sus sueños frustrados: Crónica día Fernando Cuellar

José Fernando Cuellar Membreño, es un salvadoreño de 50 años, nacionalizado estadounidense que reside en la ciudad de Gainesville y que hace una década, exactamente en 2011, fundó un par de compañías en conjunto con su esposa, Sonia Ramírez y su hermano, Zaidh, quien lleva sus mismos apellidos.

Los negocios familiares en Home Service Realty (HSR) y MMS of Georgia iban bien hasta que comenzaron a hacer cosas que no debían. Por ello, en 2013 el Georgia Department of Banking and Finance les exigió que dejaran de ofrecer préstamos hipotecarios, modificaciones y ejercer funciones de bienes porque no contaban con licencia para ello.