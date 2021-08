Ya pasaron más de tres años, aunque parece que fue ayer, bueno al menos para quienes estamos afuera, pues estoy seguro de que para los que están involucrados directamente, y no me refiero a los policías, sino que a honesta y trabajadora familia latina, este tiempo les ha parecido eterno.

Hoy están analizando su caso y todo indica que ha tenido buen comportamiento, por lo cual es posible que antes de que finalice este año pueda recuperar su libertad, aunque la decisión final depende de un comité. Aparentemente ya aprendió la lección de que no se puede obstruir el trabajo de la justicia. Archivado como: Crónica Pastora Cristina prisión.

No fue un ataque al azar

Los investigadores determinaron de que el incidente no fue algo casual, sino que los perpetradores sabían perfectamente lo que hacían. Y es que, al parecer, tras el arresto de sus padres, los hijos mayores de la pareja comenzaron a involucrarse en pandillas y se cree que fueron sus rivales quienes los asaltaron.

Hasta el día de ahora, el paradero de los autores de ese crimen sigue siendo desconocidos. Es terrible el desenlace que tuvo esta familia y todo por no querer someterse a la autoridad. La verdad no se merecía tanto dolor, pero en este país, hasta un pequeño error se puede pagar caro, no digamos algo como agredir a un policía. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico. Hasta la próxima. Archivado como: Crónica Pastora Cristina prisión.