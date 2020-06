Crónica: “No quería fallarle”, así que tuvieron relaciones.

Una maestra de secundaria de 37 años enfrenta cargos criminales por tener relaciones con su alumno.

Meghan Mary Rodriguez fue arrestada el jueves por un cargo de agresión sexual.

La víctima de una maestra de Florida, llamada Meghan Mary Rodriguez, dio una explicación que dejó a todos con la boca abierta para explicar la causa de los cargos contra ella por agresión sexual a un alumno de su escuela.

Cuando Meghan Rodriguez fue arrestada el jueves, bajó la cabeza y se dejó esposar. Sabía que era culpable de lo que había hecho. Pero alguien más sentía que tenía que explicar por qué lo hizo… su víctima.

Cuando sepas qué es lo que dijo, te vas a quedar tan asombrado como yo, porque esto sí que no lo había escuchado antes.

Como disculpa para un cargo de agresión sexual he escuchado de personas que dicen que estaban ebrias, que no sabían lo que hacían, que no sabían que el otro era menor o mayor, que locura temporal… pero esto… jamás.

Rodriguez era maestra de secundaria en el Distrito Escolar del Condado de Santa Rosa. Allí ya la habían informado a finales de mayo de que estaba siendo investigada por tener relaciones sexuales con un alumno suyo, menor de edad hace casi un año.

Entonces decidió renunciar a su cargo ante la gran vergüenza y escarnio que eso suponía.

¿Cómo se había enterado la policía?

Un informe de arresto indica que la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Rosa recibió una denuncia anónima a principios de marzo, en la que se explicaba que Rodríguez había tuvo sexo con uno de sus alumnos el verano pasado.

Atendiendo a lo grave del asunto, y como les habían dado en la nota los datos de quién era el muchacho, la policía fue a hablar con él.

Y sí, el chico les dijo que todo había empezado con mensajes de texto cordiales que fueron subiendo de tono hasta que terminaron en un encuentro erótico en verano de 2019.

El estudiante, de 17 años, fue a una práctica de verano en la Escuela Secundaria de Navarre, y después se reunió con su maestra Rodriguez en un aula.

Se suponía que iban a discutir alguna cosa, pero la tensión sexual y la pericia de la maestra, los llevó a tener sexo allí mismo.

La policía se reunió con Rodríguez en la oficina del director de la Escuela Secundaria de Navarre el mismo día que recibió la nota anónima y ella sí reconoció haber besado al muchacho, pero nada más. Lo del encuentro sexual lo negó.

El muchacho, al principio habrá quedado encantado con la aventura. Pero luego le pesó y se arrepintió. Así que, mortificado por la culpa y el no saber qué hacer con semejante mujer entre manos, y la policía, que ya le estaba indagando al respecto, les contó a sus padres.

Yo pienso que si les hubiera contado antes, no hubiera llegado tan lejos, pero la adolescencia no se caracteriza por la comunicación entre padres e hijos hasta que las “papas queman”.

Igual, me parece estupendo que el chico se animara a contarles finalmente.

Bueno, a lo que iba, que me distraigo hablando contigo.

Según el informe del arresto, el chico dijo que fue su maestra la que inició el encuentro ilícito, y que él le siguió el cuento, temiendo que “de lo contrario le fallaría”.