“Mamá, yo quiero uno”, gritó el niño con sus mejillas inundadas de lágrimas.

Su madre levantó los ojos al cielo y se mordió la lengua. Este era uno de esos berrinches del pequeño que la agotaban.

El niño cerró los puños. “Pues si no me lo vas a comprar, ¡ya me lo compro yo solito!”, volvió a gritar.

“Bebé”, dijo la madre con su tono de ‘si no paras me voy a enojar’, “¡ya es suficiente!”

Y funcionó.

El chico, de 5 años, dejó de llorar. Pero eso no quería decir que se hubiera dado por vencido.

Así que, se fue a su habitación, preparó una mochila, juntó todo su dinero y lo metió en su billetera. Después, se puso la billetera en el bolsillo trasero del pantalón, como papá, y salió.

Mamá estaba ocupada, le pareció que el niño se había dado por vencido. Había silencio. Y puso la tele.

Un agente de la patrulla de caminos de Utah, Rick Morgan, que perseguía a un infractor, se dio cuenta de que había un auto en la I-15 en Ogden que parecía en problemas. Se tambaleaba de lado a lado, se salía del carril.

“Ahí va alguien en problemas”, pensó el agente. Quizá alguien con una emergencia médica.

Así que, decidió dejar de perseguir al infractor y acudir urgentemente en ayuda del conductor en problemas. Lo siguió inmediatamente y le hizo luces para que detuviera su marcha, pero el auto no se detuvo.

Entonces, el agente hizo sonar la sirena para llamar la atención del conductor errático y lo consiguió. El auto desaceleró hasta parar, finalmente.

El agente se acercó a la ventana del conductor.

“Me acerqué al vehículo esperaba encontrarme a alguien que necesitase una ambulancia o a los paramédicos”, señaló Morgan.

Y se llevó la sorpresa de su vida.

Al volante se encontró alguien en problemas, claro que sí. Pero nunca esperó ver lo que tenía delante de sus ojos. Su conductor apenas llegaba a los pedales… ¡porque era un niño de 5 años!

Claro, sí, nuestro decidido pequeño que resolvió comprarse él solito lo que tanto deseaba.

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents’ car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB

— Utah Highway Patrol (@UTHighwayPatrol) May 4, 2020