Crónica: ‘La Migra’ lo sacó cuando pretendía comprar una hamburguesa.

Las empleadas del negocio trataron de ayudar al inmigrante.

Autoridades federales defienden el accionar de sus oficiales y revelaron por qué se llevaron al joven inmigrante.

Ninguna detención de las autoridades es grata. Por más pacífica que esta sea, siempre deja un sinsabor en la persona que es apresada, pero máximo cuando se trata de un arresto violento.

Y eso es justamente lo que acaba de ocurrir al interior de un restaurante de comida rápida en Texas, en donde un hispano fue detenido justo cuando estaba por ordenar una hamburguesa.

La indignante captura de ese individuo cuya identidad hasta hoy se desconoce, ha causado conmoción en nuestra comunidad desde que ese video salió a la luz. Las impactantes imágenes fueron captadas por una de las empleadas de ese Burger King, quien estaba evidentemente molesta porque los agentes federales irrumpieron en el establecimiento sin autorización.

El video muestra claramente cómo dos policías de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) tratan de sujetar al joven, quien durante dos minutos se resistió al arresto.

En ningún momento el inmigrante intentó agredir a los funcionarios, pero sí les preguntó insistentemente sobre los motivos por el cual se lo querían llevar a la cárcel.

Durante ese lapso, el joven prácticamente hizo de todo para no ser aprehendido.

Les reprochó por qué no lo dejaban tranquilo, se tiró al piso, se sujetó el mostrador, trató de juntar sus manos varias veces en un intento por no ser esposado y hasta gritaba mientras que lo estaban golpeando.

“¿Me estás pegando?, ¿por qué me golpeas? Ayúdenme, por favor, yo no estoy peleando, ¿por qué? Yo no hice nada, ¿por qué? No he hecho nada”, se le oye implorar al joven.

En el video también se escuchan las voces de las empleadas del establecimiento que cuestionaban el trabajo de los agentes y le pedían que lo dejaran en paz recalcándoles que no había hecho nada malo, pero sus peticiones fueron ignoradas.

En un momento dado, uno de los policías saca un arma de que emite descargas eléctricas y la acciona en contra del joven para tratar de someterlo.

Casi de inmediato, el muchacho cayó al piso con su cuerpo inmóvil y fue cuando aprovecharon para detenerlo.

En ese instante se acerca una trabajadora y ante la cámara cuestiona a los uniformados, uno de los cuales la obligó a callarse y alejarse de ellos.

Por último, se observa en las imágenes cómo uno de los agentes le dice al joven que él debió haber atendido la orden de cooperar y entonces se lo llevaron.

Este violento incidente se registró a principios de esta semana en la ciudad de El Paso, Texas, y cuando el video fue expuesto originalmente obtuvo millones de visitas en tan solo unas horas, pero luego fue borrado de las redes sociales.