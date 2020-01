Agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) de Laredo, asignados a la estación Freer, en Texas, detuvieron a decenas de inmigrantes indocumentados que se escondían dentro de un camión con remolque, en el cual transportaban, además, grandes cantidades de marihuana.

Los hechos sucedieron este 15 de enero, cuando a primeras horas de la mañana agentes observaron a un camión con remolque que salía de la autopista 59 hacia Farm-to-Market Road 2050, varias millas al suroeste de Freer, en Texas, dice CBP en un comunicado.

Al resultarle sospechoso, los oficiales de la Patrulla Fronteriza quisieron detener el vehículo, cuyo conductor incrementó la velocidad en su intento de huir de ‘La Migra’, lo cual desató una persecución, que terminó, luego de recorrerse varias millas, tras chocar el camión contra una cerca de un rancho.

#USBP Laredo Sector apprehends 75 illegal aliens from different countries and seized a large amount of narcotics through a collaborative effort with @CBPAMO more information, https://t.co/aarzWhx0Db pic.twitter.com/ihbq6FdUwO

Varias personas corrieron del lugar donde se accidentó el camión y se internaron en el campo cercano, pero fueron finalmente detenidas por los agentes de CBP, quienes contaron con la asistencia de un helicóptero de la Patrulla Fronteriza.

Las autoridades reportaron la detención de 61 personas, en cuyos controles de inmigración se determinó que “se encontraban en el país ilegalmente, procedentes de Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Pakistán y Sri Lanka”, aseguraron.

#BorderPatrol agents seize bundles containing 745 pounds in abandoned marijuana near the Rio Grande near Laredo, Texas. Read more here: https://t.co/kL720GQpoa pic.twitter.com/ba9zAaBuEM

Pero no fue este el único descubrimiento, pues en sus pesquizas los agentes encontraron 19 paquetes de marihuana en la cabina del camión, que pesaban aproximadamente 327 libras, con un valor aproximado de 260 mil dólares.

De acuerdo con el comunicado, la Patrulla Fronteriza confiscó el camión con remolque y entregó la marihuana a la Administración de Control de Drogas, si bien no informó qué sucedería con las personas involucradas en este hecho.

A Laredo C-206 crew conducted surveillance of individuals suspected of concealing narcotics in a tractor trailer last month. The crew observed the exchange of cargo from one trailer to another, and relayed this to ground agents. A partner agency seized 1,576 lbs of meth. pic.twitter.com/7tRfWBnwkw

