Crónica: ¡Hispano atrapado en la zona 0 del coronavirus por amor!

“Es como algo salido de una película de ciencia ficción”. Eso dice Doug Pérez, un estadounidense hispano de San Francisco que enseña inglés en Wuhan, China… la zona cero del coronavirus.

Más de 8.000 personas han sido infectadas en todo el mundo, y alredor de 200 han muerto en China por esta epidemia que nos tiene a todos temblando.

Pero Doug es una persona diferente. Él piensa que el amor está por encima del riesgo de vida. ¿Puedes creer que le ofrecieron un asiento en un vuelo chárter que transportaba a 195 estadounidenses de regreso a casa y dijo que no?

Es que, si lo aceptaba, tenía que dejar atrás a la mujer que ama, y eso eso es algo impensable para Doug. Y tampoco quiere dejar solo a su perro labrador Chubby, al que ama, y con el que ha fundado su propia familia con su novia china.

Aún así, el hombre contó a FOX NEWS desde su aislamiento cómo es la vida en Wuhan ahora. Y lo que contó, como él mismo dice, parece de ciencia ficción.

Doug Perez, an American stuck in Wuhan, China, joins the #FoxNewsRundown #podcast to discuss what life is like in the epicenter of the #coronavirus outbreak and why he fears civil unrest more than the illness.

Listen Now: https://t.co/qxznjA78fx pic.twitter.com/w1xmID5bXX

— FOX News Radio (@foxnewsradio) January 30, 2020