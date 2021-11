Al momento de su arresto ella no portaba ningún tipo de identificación, pero cuando le tomaron sus datos biométricos le salió todo su largo historial criminal. El resultado de sus huellas dactilares reveló que se trataba de Yuliana Cardona Cuellar, quien ha sido deportada del país no una, ni dos, tampoco tres, sino que en cuatro ocasiones. Archivado como: Crónica deportada cinco veces

Cuando la fémina vio que se acercaba el agente, trató disimuladamente de tirar el cigarrillo de mota, pero ya era demasiado tarde, pues hacía rato que le tenía el ojo puesto, por lo cual no tenía escapatoria. La mujer, desconocida hasta ese momento, fue arrestada en el acto bajo el cargo de posesión de marihuana.

Crónica deportada cinco veces. Un policía que patrullaba las calles de la ciudad de Edinburg (Texas) se percató de que en una esquina se encontraba una mujer fumándose un puro y no de tabaco, sino que, de marihuana. El uniformado la abordó para detenerla, pues eso es ilegal en ese estado. No tenía ni la mínima idea de quién se trataba.

Fue entregada a Inmigración

Luego de descubrir su extenso prontuario, Yuliana fue entregada por las autoridades locales al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que la expulsó del país por quinta ocasión. Yuliana es un claro ejemplo de lo que es pasar por encima de las leyes estadounidenses y hasta cierto punto correr con suerte.

Y es que esta mujer que ahora mismo se encuentra en su tierra natal ya está advertida que no le van a tolerar que lo haga otra vez. Parece que la mexicana no quería entender que la justicia en Estados Unidos no es como la de su país o el resto de las naciones de Latinoamérica, donde hay quienes se mueven a su antojo sin tener mayores repercusiones legales.