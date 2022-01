El golpe fue tan recio que la víctima salió volando por los aires y luego se estrelló contra el pavimento, quedando herido de gravedad. La policía de Cobb asegura que Josué, en lugar de detenerse y bajarse para auxiliar al hombre, abandonó la escena en el acto para no tener que rendir cuentas por el accidente. Archivado como: Crónica conductores borrachos

El señor Arturo Vela Mantilla, de 67 años y de origen colombiano, salió de su hogar en Kennesaw en su bicicleta como de costumbre, pues desde que era un chico le apasionaban esa clase de “vehículos” de dos llantas. No tenía ni la mínima idea de que la muerte le rondaba y que ese sería el último día sobre esta tierra.

Testigos llamaron al 911 para reportar el suceso y en cuestión de minutos llegaron las ambulancias y las patrullas. Don Arturo fue trasladado a un centro médico cercano, pero debido a la seriedad de las lesiones, falleció al llegar y los doctores no tuvieron más remedio que declararlo muerto.

Según los registros de la cárcel, el imputado fue acusado formalmente de homicidio vehicular, hit and run, manejar bajo la influencia e irrespetar el paso de un ciclista, entre otros. Debido a la gravedad de las acusaciones, hasta ahora se le ha negado el privilegio de salir libre bajo fianza.

Era un sujeto muy responsable y prudente evidentemente. Lástima que no se puede decir lo mismo del chofer que lo mató. Lamentablemente, se puso a tomar y luego se subió al volante como suelen hacer a diario cientos y quizás miles de conductores en todo el mundo, lo cual a mi criterio debería ser un delito aún más penado de lo que ya es.

Hay una familia sufriendo por la imprudencia de Josué

“Esta mañana murió mi papá, Arturo Vela Mantilla. Un borracho lo atropelló cuando él iba en bicicleta, cerca a Atlanta, donde vivía desde hace unos años. Ya antes, hace más de 30 años, aquí en Colombia, también montando bicicleta, tuvo un accidente que lo dejó 1 año en el hospital, pero del que pudo recuperarse plenamente, luego de que una volqueta lo atropellara también cuando estaba entrenando, con todas las medidas de seguridad”, escribió en su cuenta de Facebook Arturo Vela, uno de sus hijos.

"Mi papá era un hombre de 67 años, saludable, vital, todavía con muchos sueños por cumplir; pero así es la vida, nuestro cuerpo no es eterno, un día estamos aquí y al otro puede que ya no, sea en un accidente violento como este, o luego de una larga enfermedad. Por eso es importante que vivamos plenamente, que no nos guardemos nada, que vivamos la vida que queremos vivir y que disfrutemos cada segundo al lado de quienes amamos", agregó el pariente de don Arturo.