Crónica: Conductor hispano casi acaba con la vida de un policía

El descarado e irresponsable automovilista se atrevió a huir de la escena

A Eduardo Gutiérrez las autoridades tuvieron que cazarlo hasta con perros

Crónica Conductor hispano policía. El mexicano Eduardo Gutiérrez hoy está de cumpleaños. Nunca pensó que cumpliría los 31 años en una fría celda y que estaría completamente solo este día sin nadie importante a su alrededor para que le cante el ‘happy birthday’ como de costumbre. Pero bien merecido que se lo tiene.

Y es que el pasado fin de semana fue arrestado por ser un completo irresponsable, pues casi acaba con la vida de un respetable agente de policía que tuvo la mala suerte de cruzársele en su camino a la misma hora en que a él se le ocurrió la brillante idea de ponerse a manejar borracho.

Fue negligente en todo el sentido de la palabra: Crónica Conductor hispano policía

En la discoteca se sentía todo un macho. Embriagándose todo lo que su cuerpo se lo permitió y bailando con cuanta mujer sola había llegado al antro, al igual que él, para disque “divertirse sanamente”. Pero el momento que tanto había temido se llegó: ya era de madrugada, justo la hora en que cierra el antro.

Cuando los administradores les dijeron a los presentes que todo el mundo tenía que irse, Eduardo Gutiérrez obedeció. No tenía otra opción más que regresar a su casa. La buena noticia es que al final de cuentas ya era domingo así es que como no trabajaría ese día, no importaría que fuese tan tarde.