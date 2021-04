En entrevista con Juan García Alejandro, Cristina Saralegui contó que le dio “mucha pena decírselo a mi gente porque estaban todos aterrados. Yo siempre he sido la mamá de los pollitos y los pollos se quedaron sin mamá”. Además su edad tuvo mucho que ver con la decisión de cancelar el programa, según dijo la presentadora al Miami Herald.

Ronald Day, también fue después de Univision al poco tiempo, actualmente es President, Entertainment and Content Strategy NBC Universal TELEMUNDO Co-FounderYesYouCan , por su parte César Conde también dejó las filas de Univision y ahora es Presidente del Grupo de Noticias NBCUniversal.

Fue en el programa SuperXclusico, que se transmite en Puerto Rico, donde se dieron a conocer las palabras que Cristina Saralegui profirió a los entonces directivos de Univision, en dicha emisión llegaron a la conclusión de que los insultos iban dirigidos a Ronald Day y César Conde, hablaban de una tercera persona a la que no identificaron.

‘Si de Univisión se van los tres pendejos que están ahí yo vuelvo’

En el video se puede ver a la reportera entrevistando a Cristina Saralegui. Le pregunta si pronto regresará a la televisión, a lo que la cubana responde: “Sí claro, a la televisión claro que regreso, yo no puedo dejar de hacer televisión porque fueron 21 años”.

Al preguntarle a qué televisora regresaría, Cristina dijo, ”mira me han ofrecido diferentes cosas”. A la pregunta expresa de la reportera de si ella ya no regresaría nunca más a Univision, Saralegui dijo: “Yo no puedo decir eso porque si de Univisión se van los tres pendejos que están ahí yo vuelvo”. VER VIDEO AQUÍ