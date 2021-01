“Al principio no lo podía creer, pero con el tiempo, pude comprobar que si era él. Fue muy cariñoso conmigo, con sus palabras y declaraciones de amor, teníamos largas conversaciones donde le conté mi vida. Ciertamente me contó muy sola y vulnerable”.

Apenas ayer, en esta misma cuenta, se comparte lo siguiente: “Aproximadamente en el mes de febrero , recibí un mensaje de él (Cristian Castro) en mi Instagram, donde me saludaba amable y me decía que era muy bonita”.

“Prometo que esta vez será distinto”

Hace apenas unos días, el hijo de Verónica Castro presentó a su nueva novia, de nombre Maite, en sus redes sociales, pero según lo que se dice en la cuenta de Instagram Cristian Castro Maltratador, el pasado 3 de enero, dos días antes de hacer público su noviazgo, el cantante mandó los siguientes mensajes a otra mujer:

“Prometo que esta vez será distinto. Amor, no tengas dudas, juntos lograremos que esto funcione, esta vez si. Te extraño mucho, eres vital para mi vida”.

Los testimonios se iban acumulando cada vez más. En uno de ellos, una mujer comenta que el cantante se quita el preservativo mientras tiene relaciones sexuales, y que si se le reclama, dice que “eres su novia y los novios lo hacen así”:

“Si le recriminas algo, se enoja, quiere que le cocines y limpies su casa, hace popó con la puerta abierta, no duerme por la noche, le tiene miedo a la oscuridad, actitudes muy raras, empezó a ser más déspota y hacer comentarios de mi cuerpo, que era muy flaca, que no haga ejercicio porque no le gustan esos cuerpos… siempre haciéndote sentir que no eres suficiente”.