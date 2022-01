En resumen: La creatividad no es un talento o regalo con el que algunas personas nacen, es una habilidad que todos pueden aprender si están dispuestos a poner el esfuerzo en ello. Pero ¿por dónde empezar? Puede parecer una tarea desalentadora—la creatividad no se logra de la noche a la mañana; puede que tome tiempo y esfuerzo, pero con las técnicas adecuadas serás capaz de generar ideas innovadoras que pueden mejorar tu carrera, perspectiva y tu vida. Aquí hay 10 tips para ayudarte a alocar tu energía creativa.

No siempre es fácil pensar sobre cómo ser creativa, pero lo que es importante recordar es que todas nosotras (sí, hasta tú) tiene la habilidad de ser creativa; solo necesitamos encontrar formas para desatar esa energía creativa. Como Business New Daily lo dice, de acuerdo con Tina Seelig, la directora ejecutiva de Stanford Technology Ventures Program, que es el centro de la iniciativa empresarial en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Stanford: “Todos somos naturalmente creativos, y como cualquier otra habilidad, algunas personas tiene más talento natural que otros. Sin embargo, todos pueden mejorar su creatividad así como todos pueden mejorar sus habilidades musicales o atléticas con el entrenamiento apropiado y la práctica enfocada”.

Si estás teniendo dificultades para que se te ocurra cualquier solución creativa a un problema, algunas veces lo que necesitas es un descanso para relajarte y desconectarte. Cuando dejas de sobrepensar, tu cerebro puede funcionar de una forma más relajada y es ahí cuando tus mejores ideas saldrán a la luz. Si alguna vez has tenido una gran idea en la regadera, probablemente sea por eso—estás más relajada, así que esos jugos creativos puede fluir sin el estrés que experimentas cuando intentas forzar una buena idea.

5. No hay malas ideas en la creatividad

No tengas miedo de verte estúpida o hacer un error. Algunas de las ideas más creativas e inventos han sido completadas después de una serie de intentos realmente malos, así que necesitas estar dispuesta a exponerte, estropearlo, hacer algunas sugerencias realmente ridículas, y seguir adelante. No hay tal cosa como una mala idea si te ayuda a ir a donde quieres ir.

6. Garabatos

En la escuela hacer garabatos mientras tus maestros hablaban no era exactamente aplaudido, pero más recientemente los expertos descubrieron que hacer garabatos en realidad puede ayudarte a comenzar el pensamiento creativo. Como Inc. Magazine informa, de acuerdo con Larry Kim, fundador y CTO de WordStream, y contribuyente para Inc: “Hacer garabatos puede mejorar el recordar y activar veredas neurológicas únicas, que llevan a nuevas ideas y descubrimientos cognitivos”.