Crean una réplica de montaña rusa de Disneyland en su patrio trasero

Cansados de no tener acceso a su parque de diversiones favoritos, una montaña rusa casera se convirtió en el proyecto de cuarentena de una familia radicada en Napa Valley, California.

Seis meses bastaron para que el patio de la familia LaRochelle se convirtiera en el hogar de la montaña rusa basada en la atracción de Disneyland Matterhorn: Alpine Escape.

¿Quieres conocer más acerca de esta montaña rusa? ¡Aquí te la presentamos!

Se trata de una construcción a la que la familia ha llamado Matterhorn: Alpine Escape

Fueron seis meses los que tardaron en construir la pista de 400 pies de largo y 20 pies de alto

Para la familia LaRochelle, salir de vacaciones durante la pandemia no ha sido una opción viable, especialmente porque Disneyland, su lugar favorito, permanece cerrado de manera temporal.

Por este motivo, decidieron construir su propia montaña rusa en el patio de su casa, en Napa Valley, California.

La pandemia ocasionada por el coronavirus ha representado un verdadero desafío, y lugares que tradicionalmente son concurridos, como lo es Disneyland, han sido las principales víctimas de las restricciones de movilidad originadas por la contingencia sanitaria.

En su canal de Youtube, al que han llamado Mictecture, los integrantes de la familia LaRochelle compartieron su creación, refiriéndose a ella como Matterhorn: Alpine Escape.

Además, aseguran que el invento se trata de “La montaña rusa de patio más elaborada y detallada que jamás se haya construido.”

Durante el video que compartieron, se puede ver a la familia compartiendo cada uno de los detalles que componen a su montaña rusa; en ella, intentaron hacer uso de los elementos más representativos de la original.

Así, incluyeron un Yeti enojado que ‘ruge’ antes de que la montaña rusa realice sus movimientos más bruscos de caídas, que pueden llegar a durar 30 segundos.

De acuerdo con el portal Nerdist.com, los creadores de la montaña rusa casera no han proporcionado más detalles acerca de la manera en la que esta fue construida o los materiales que utilizaron, las horas que les tomó diseñarla y finalizarla y, por último, el presupuesto que asignaron para esta tarea.

Los hermanos Sean y Michael LaRochelle fueron los artífices de la montaña rusa, que tiene una altura de 20 pies y una pista de 400 pies de largo, y aunque fueron ellos dos los principales responsables de su construcción, toda su familia estuvo detrás de ellos para apoyarlos.

Sus padres y hermanos cuentan con estudios en arquitectura e ingeniería, por lo que para ellos fue una divertida tarea que logró reunir a todos los integrantes de la familia en una época que ha representado dificultad en varias áreas de la vida de los seres humanos.

Fueron seis meses los que Sean y Michael LaRochelle tardaron en diseñar y construir la montaña rusa en el patio de la casa de sus padres, comenzando sus planes en marzo y finalizándolos en agosto pasado.

En la descripción del video compartido vía Youtube, explicaron que “No pudimos visitar Disneyland durante la cuarentena, así que trajimos Disneyland a casa. Miren nuestra versión de Matterhorn: Alpine Escape!”

¿Cuál es el atractivo de una montaña rusa? Desde Estados Unidos hasta Dubai, las personas se alistan para visitar sus atracciones favoritas

En meses pasados, se dio a conocer que un parque de diversiones en Dubai se encuentra en planes de construir una montaña rusa inspirada en la película John Wick.

Pero, esta no sería la única atracción basada en una cinta cinematográfica, ya que simultáneamente se está construyendo una montaña rusa basada en la producción de Lionsgate ‘Now You See Me’, que se espera abra sus puertas el siguiente año.

Al respecto de la montaña rusa inspirada en las películas de Hollywood, Jenefer Brown, vicepresidenta ejecutiva de Lionsgate Global Live, Interactive and Location Based Entertainment declaró que “Esta emocionante expansión convierte a Lionsgate Zone y Motiongate Dubai en el epicentro de experiencias de inmersión en la región.”

En sus declaraciones, aseguró que “Por primera vez en la historia, se le ofrecerá a los fanáticos la oportunidad de experimentar la acción poética de John Wick y de Now You See Me por medio de emocionantes experiencias.”

¿Cuál es el atractivo principal de esta montaña rusa? Brown aseguró que los tripulantes de esta atracción “Contarán con dos experiencias diferentes dependiendo de qué fila elijan al momento de subir a la montaña rusa.”

Independientemente del camino elegido, la montaña rusa llevará a sus pasajeros por un recorrido a escala del Hotel Continental, uno de los escenarios más distintivos de John Wick.

“Creo que va a ser increíble para los fanáticos tener la oportunidad de recorrer el lobby del Continental y experimentar los diferentes momentos clave que tienen lugar en las películas. Esta atracción en particular está basada en formar una historia por medio de involucrar a las personas en un ambiente inmersivo, para después experimentar la acción al momento de subir a la montaña rusa”, agregó Brown.

Por su parte, la montaña rusa inspirada en ‘Now You See Me’ ofrecerá a los pasajeros “la experiencia de recorrer el casino y formar parte de un robo que los integrantes del grupo Four Horsemen Illiusionists están tramando.”

Por último, Brown reveló a la prensa que las dos atracciones son parte de un plan a largo plazo que Lionsgate ha ideado para incrementar su presencia global, para lo cual presentó a la franquicia de John Wick como el modelo ideal para lograr estos planes debido a que “su mundo es muy completo y los personajes son enigmáticos”, característica que ha convertido al personaje de John Wick es uno de los más admirados por los fanáticos.