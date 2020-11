Dubai crea montaña rusa inspirada en la película John Wick

Un parque de diversiones en Dubai será el escenario que las productoras Columbia Pictures, DreamWorks Animations y Lionsgate han elegido para la construcción de una montaña rusa inspirada en el universo cinematográfico de John Wick.

La película, que tiene como protagonista a Keanu Reeves, servirá como inspiración para la creación de un recorrido en el que los tripulantes podrán elegir la experiencia que más se apegue a sus gustos cinematográficos.

Hasta el momento, se ha confirmado que el lanzamiento oficial de esta montaña rusa será a inicios del 2021 en el parque de diversiones Motiongate, en Dubai.

Motiongate, un parque de diversiones con sede en Dubai, e inspirado en los filmes más emblemáticos de Hollywood, está a punto de construir una de sus primeras atracciones para el 2021.

Se trata de una montaña rusa, a la que han llamado “John Wick: Open Contract”, inspirada en el filme del mismo nombre protagonizado por Keanu Reeves.

De acuerdo con información proporcionada por el portal Fox News, la nueva montaña rusa llevará a los tripulantes por un recorrido hacia El Continental, un hotel reconocido dentro de la cinta como el hotel de los asesinos más reconocidos.

Después, según el comunicado de prensa del parque de diversiones en Dubai, la atracción los hará embarcarse en un “viaje que simula las épicas acciones del mundo de John Wick”

Motiongate, el parque de diversiones basado en emblemáticos filmes de Hollywood, cuya sede está en Dubai, ha confirmado a la prensa que los pasajeros de la montaña rusa recorrerán un circuito en 4D de 310 metros (1,000 pies).

La franquicia de películas conocida como John Wick es protagonizada por Keanu Reeves, una de las estrellas más admiradas de Hollywood.

El personaje de Reeves se convierte en el asesino protagonista que se embarca en un viaje de venganza después de que el perro que le fue regalado por su recién fallecida esposa es asesinado.

Durante el recorrido, se simularán movimientos y giros ‘libres’ que alcanzarán velocidades de hasta 64 kilómetros por hora (40 millas por hora).

Sin embargo, menciona Fox News, el parque todavía no ha confirmado ni desmentido información relacionada con la experiencia ‘real’ de los tripulantes de la montaña rusa o si estos pueden esperar otro tipo de utilería relacionada con la temática de la película.

El portal Variety también ha reportado que los pasajeros del juego mecánico tendrán la opción de estar a favor o en contra del personaje de John Wick y, con base a esa decisión, serán las experiencias que se le ofrecerán durante el recorrido.

Motiongate, el parque de diversiones en Dubai que está inspirado en las películas más famosas de Hollywood

La montaña rusa inspirada en John Wick no es la única atracción con la que contará el parque de diversiones Motiongate.

Al mismo tiempo, se está construyendo una montaña rusa basada en la película de Lionsgate ‘Now You See Me’, que abrirá tentativamente en 2021.

Se planea que esta atracción se convierta el día de su debut en la montaña rusa de carro individual más rápida del mundo.

Al respecto, Jenefer Brown, vicepresidenta ejecutiva de Lionsgate Global Live, Interactive and Location Based Entertainment declaró que “Esta emocionante expansión convierte a Lionsgate Zone y Motiongate Dubai en el epicentro de experiencias de inmersión en la región.”

Asimismo, añadió que “Por primera vez en la historia, se le ofrecerá a los fanáticos la oportunidad de experimentar la acción poética de John Wick y de Now You See Me por medio de emocionantes experiencias.”

Brown explicó que los tripulantes “Contarán con dos experiencias diferentes dependiendo de qué fila elijan al momento de subir a la montaña rusa.”

No obstante del camino elegido, la montaña rusa llevará a sus pasajeros por un recorrido a escala del Hotel Continental, uno de los escenarios más importantes de la franquicia de John Wick.

“Creo que va a ser increíble para los fanáticos tener la oportunidad de recorrer el lobby del Continental y experimentar los diferentes momentos clave que tienen lugar en las películas. Esta atracción en particular está basada en formar una historia por medio de involucrar a las personas en un ambiente inmersivo, para después experimentar la acción al momento de subir a la montaña rusa”, agregó Brown.

En cuanto a la montaña rusa inspirada en la película Now You See Me, que se espera entre en funcionamiento en 2021, esta ofrecerá a los pasajeros “la experiencia de recorrer el casino y formar parte de un robo que los integrantes del grupo Four Horsemen Illiusionists están tramando.”

Brown también reveló a la prensa que estas nuevas atracciones son parte de un plan a largo plazo de Lionsgate para contar con una presencia global, y presentó a la franquicia de John Wick como el ejemplo perfecto para hacerlo dado que “su mundo es muy completo y los personajes son enigmáticos”, característica que ha convertido al personaje de Keanu Reeves es uno de los más admirados.