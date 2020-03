Un hombre de Carolina del Norte fue acusado de cometer un engaño en un sitio público al fingir que tenía coronavirus

“Si yo lo tengo, todos ustedes lo tendrán” decía el hombre mientras caminaba por los pasillos de una tienda Walmart

Al hombre se le impuso una fianza de 10 mil dólares y deberá comparecer ante la corte el 30 de marzo

Un hombre identificado como Justin Rhodes de Albemarle en Carolina del Norte, fue acusado de cometer un engaño al decir que tenía coronavirus (COVID-19) mientras caminaba por una tienda Walmart, reseñó Heavy News.

El video fue publicado en Youtube y cuenta con más de 3 millones de visualizaciones. A pesar de que Rhodes indicó que había sido una broma, las autoridades no lo vieron así por lo que acusaron al hombre de perpetrar un engaño en un edificio público además de mantener una conducta desordenada.

Las versiones más largas del video fueron publicadas en Facebook el 18 de marzo por un hombre que escribió: “TODOS MIREN ESTE HOMBRE su nombre es Justin Rhodes. No está aquí en Texas, pero pienso que la gente debería ver esto y compartirlo. Ya lo envié a las estaciones de noticias. Este tipo es asqueroso. Ahora realmente no entiendo todas estas cosas de virus, pero estoy seguro de que no voy a estar ahí afuera sin importarme si enfermo a otras personas. Por favor, comparta, comparta, comparta”, se lee en la publicación.

El Departamento de Policía de Albermale publicó la foto policial de Rhodes en su página de Facebook y escribió: “El 18 de marzo de 2020, el Departamento de Policía de Albemarle recibió información de que un individuo estaba realizando un video en vivo de Facebook dentro de la tienda Albemarle Walmart, afirmando que dio positivo por el coronavirus (COVID-19). Hemos identificado al individuo como Justin M. Rhodes. En este momento, los detectives comenzaron a colaborar junto con las autoridades sanitarias locales y otras agencias”.

La policía también agregó: “Tras la investigación, los detectives del Departamento de Policía de Albemarle arrestaron a Justin M. Rhodes por delito grave de engaño en un edificio público y conducta desordenada. Al acusado se le impuso una fianza de 10,000 dólares. Su primera aparición en la corte fue programada para el 30 de marzo de 2020 a las 9 de la mañana”.

“Mira esto”, dice el ‘gringo’ en el video. “Definitivamente di positivo por coronavirus. Definitivamente me pidieron que me pusiera en cuarentena de 14 a 21 días. Estoy asintomático. Me pica un poco la garganta, pero aparte de eso, no estoy tosiendo. Me siento genial. No, no hay papel higiénico. Acabo de mirar. Dicen que es muy contagioso … Obviamente, estoy en Walmart porque también tengo que comer. Así que todos deben lidiar con eso. Si lo tengo, ustedes también lo tendrán”, son algunas de las cosas que dice Rhodes durante su grabación mientras rueda un carrito de compra y viste una camiseta negra y una gorra de béisbol roja.

“A la mierda con todos ustedes. Así es como me siento al respecto. Necesito un poco de jugo de naranja; necesito un poco de vitamina C. Bueno, mira, he estado en un restaurante local esta mañana. Estoy en Walmart ahora. Voy a visitar Sam’s Club en Concord. Estoy seguro de que el COVID-19 no me va a impedir vivir mi vida cotidiana. Soy asintomático, así que si eres viejo, si estás enfermo, si estás inmunocomprometido, te sugiero que te quedes en casa. Esto no es para los viejos, no es para los débiles. No tiene que gustarte. Sin embargo, es lo que es”, concluyó.