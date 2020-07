Corea del Sur lucha ahora contra una variación del coronavirus que es seis veces más contagioso que el virus original

KCDC confirma que el virus pudo haber evolucionado en regiones como Estado Unidos y Europa

Los especialistas indican que llegó al país asiático como un caso importando

Jeong Eun-kyeong, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC), dijo: “Según lo interpretamos, el virus que pertenece al grupo GH está circulando recientemente porque tuvimos muchas llegadas de Europa y Estados Unidos en marzo y en abril, y el virus importado ahora está impulsando las transmisiones comunitarias”.

Con este comentario, reseñado en The Korea Herald, el especialista confirma que el virus pudo haber evolucionado en regiones como Estado Unidos y Europa, pues según los informes llegó al país asiático como un caso importado.

Los investigadores del KCDC piensan que esta nueva cepa pudo haber llegado a Corea del Sur a través de algún pasajero proveniente de estas zonas del mundo.

Corea de Sur lucha con coronavirus más contagioso

La GH, como es conocida esta variación, ha resultado ser seis veces más infecciosa que la que se originó en China a finales de 2019.

El Gobierno de Corea del Sur detectó esta nueva cepa del coronavirus a comienzos de abril, cuando aun no habían establecido controles sanitarios a pasajeros provenientes del exterior.

Ahora, las autoridades alertan que la nueva cepa se propaga rápidamente por el país.

Los científicos detectaron en sus investigaciones que la GH es la cepa predominante en estos momentos en dicha jurisdicción.

De las 526 muestras de pacientes diagnosticados con coronavirus que han analizado, el 63,3% (333 muestras) responden a la nueva cepa GH.

Con este descubrimiento las medidas sanitarias podrían extremarse, no solo en Corea del Sur, sino en otros países del mundo donde esta explicación científica daría respuesta a por qué ha sido una tarea difícil tratar de contener los contagios por Covid-19.

Grupo de científicos alerta sobre transmisión del coronavirus por aire

Un grupo de más de 200 científicos publicó este lunes una carta en la que asegura que los estándares de distancia social frente a la pandemia del coronavirus son “insuficientes” y pide a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se tome más en serio la investigación sobre la transmisión del virus por aire.

La misiva, adelantada este fin de semana a los diarios The New York Times y The Washington Post y publicada hoy en la revista científica “Clinical Infectious Diseases”, pide a la comunidad médica y a los organismos internacionales reconocer los riesgos de transmisión de la COVID-19 más allá de dos metros establecidos como distancia de seguridad en la mayoría de países, reseñó Efe.

“Hacemos un llamado a la comunidad médica y a las organizaciones internacionales y nacionales a reconocer el potencial de extensión aérea de la COVID-19”, apuntan los expertos, que señala específicamente a la OMS por no “reconocer la transmisión aérea” a excepción de en ciertos procedimientos en hospitales.