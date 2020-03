Walmart anunció el martes una nueva ola de medidas de seguridad de sus empleados ante la crisis del COVID-19 con la finalidad de ayudar a proteger la salud y el bienestar tanto del personal como de los clientes, reseñó CBS Austin.

El minorista más grande del mundo comenzará a realizar controles de temperatura para todos sus empleados antes de que comiencen cada turno, además pondrá máscaras y guantes a disposición de todos los empleados que quieran usarlos.

Los nuevos pasos se agregan a los cambios operativos significativos que Walmart ha realizado en sus tiendas como medidas de contingencia ante la crisis por la epidemia del coronavirus incluido el cierre durante la noche para la limpieza, la instalación de mamparas protectoras de estornudos al momento del pago y el uso de toallitas y rociadores para automóviles, al tiempo que se establece el distanciamiento social cuando se trata con los clientes y otros empleados.

Walmart to begin temperature checks, provide masks and gloves for employees https://t.co/PdNzzzaxxS

— News 19 WLTX (@WLTX) March 31, 2020