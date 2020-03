Walmart anuncia medidas para evitar desabastecimiento por coronavirus

Walmart está promulgando una política de emergencia para sus trabajadores en Estados Unidos, además de otras destinadas a enfrentar el probable desabastecimiento de artículos y productos de limpieza del hogar y personal por el coronavirus.

A través de un comunicado, la compañía anunció que su nueva política permite a sus 1,4 millones de empleados tomarse un tiempo libre sin penalización si temen la propagación de un nuevo virus, reporta la agencia AP.

Walmart announced an emergency leave policy Tuesday after one of its store associates in Kentucky tested positive for coronavirus, according to a company memo https://t.co/dd4gBvifvg

“Como era de esperar, los productos de papel, suministros de limpieza y otros artículos tienen una gran demanda por lo que estamos trabajando para reponer esos artículos rápidamente, incluyendo el desvío de productos a las áreas del país donde más se necesitan”, agrega la nota

“Trabajaremos para mantener nuestras tiendas abastecidas y precios justos. Estamos adoptando una postura firme relacionada con el potencial de aumento de precios por parte de vendedores externos”, aseguraron.

Para minimizar el impacto que podría provocar la alta demanda de algunos productos, Walmart autorizó a “nuestros gerentes de tienda a administrar su inventario, incluida la discreción de limitar las cantidades de ventas en artículos que tienen una demanda inusualmente alta”, dijo la compañía.

Walmart, Uber and other major companies announced new policies this week to grant paid leave or other compensation to workers who contract the new coronavirus or are quarantined by order of the government or their companies https://t.co/XWuPvboLWG

