Una buena noticia han destapado los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ha cambiado su postura acerca de la forma de contagio del coronavirus (COVID-19) y ahora especifican que no es tan sencillo contraerlo por medio de las superficies de algunos objetos o productos contaminados, de acuerdo a información publicada en el portal de Fox News.

Si tu eres de las personas que limpian cualquier objeto o comestible que entra a su hogar, te hará muy feliz saber que no es tan fácil que el COVID-19 se transmita por esos medios.

Sin embargo, las autoridades han advertido que nunca está de más tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar el contagio.

Esta postura cambia drásticamente, ya que los CDC dijeron en el mes de marzo que era posible que el coronavirus se transmitiera a través de superficies contaminadas.

Ahora en una nueva estadística, coloca a las superficies u objetos dentro de las formas poco probables de transmisión.

Esto trae de alguna manera un respiro para la sociedad que estuvo preocupada por que se contagiara a través del contacto con una superficie que estuviera expuesta al virus.

Pero además, han añadido en esa lista de forma poco probables de contagio, la transmisión entre animales y humanos o humanos a animales.

De acuerdo a Fox News, los CDC dijeron en su página de internet: “COVID-19 es una enfermedad nueva y todavía estamos aprendiendo cómo se propaga. Es posible que COVID-19 se propague de otras maneras, pero no se cree que estas sean las principales formas en que el virus se propaga”.

Entonces las autoridades de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades añadieron las formas más fáciles de contagio del coronavirus en superficies.

Estos son entre personas que están en contacto a una distancia de 1.8 metros (6 pies), a través de las gotas que expulsa una persona enferma al toser o estornudar, ya que pueden caer cerca de un individuo sano y entrar por los pulmones y dañarlo.

Mediante un estudio en marzo se dijo que el virus podía permanecer por varias horas en el aire y que incluso podría sobrevivir en superficies plásticas o de acero hasta por tres días.

Esto llevó a la gente a limpiar todo producto que llegara a sus hogares o hasta limpiar las superficies que tocaran en las áreas públicas por temor a contagiarse.

Las especificaciones nuevas de los CDC fueron calificadas como: “Un paso importante para aclarar cómo se propaga el virus, especialmente a medida que obtenemos nueva información”, de acuerdo a declaraciones que publicó a Fox News el doctor John Whyte, director médico del sitio web de atención médica WebMD.

Por último comentó que esta nueva revelación puede generar un poco más de confianza en la gente que se la pasaba preocupada por mantener un estricto control de limpieza y desinfección, que solo provocaba estrés y nerviosismo durante el día.

⚠️@CDCgov now says #coronavirus mainly spreads via contact with an infected person—NOT by touching contaminated surfaces: “This (surfaces) is not thought to be the main way the virus spreads, but we are still learning more about this virus.”@Pinche_Pihttps://t.co/sZK3k1tol8

— Dr. Dena Grayson (@DrDenaGrayson) May 19, 2020