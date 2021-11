Las controversiales imágenes desatan un debate por lo que el actor aparece haciendo

A través del video de la periodista Shanik Berman, la gente opinó y en todo momento defendió al actor Octavio Ocaña: “¿Por que lo va complicar? El que consumiera sustancias nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie”, “Creo que exponer a un difunto no está cool, independiente de lo que se metía, no merecía una muerte así, ni la injusticia que le están haciendo, fin”, “Y como porque se va a complicar el hecho de que si consumía o no, como porque lo iban a matar ?”.

“Se hablaba de los que dicen amigos NO lo son y ahí esta la prueba. Ahora si al joven le gustaba o no probar ese tipo de sustancias que? Se esta juzgando QUE LO MATARON capta Sra ( Hay artistas que las consumen y toman alcohol ,, no se vengan hacer las espantadas)”, “Número uno: eso es el fin de semana de cualquiera de los que se asombran

Número dos: si consume o no eso que tiene que ver con su asesinato ?”, “Nada tiene que ver una cosa con la otra !! Eso no justifica que lo mataran !! Para que lo difundes, si crees que lo va perjudicar?”, comentó furiosa la gente. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO EN EL INSTAGRAM DE SHANIK BERMAN / AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO EN TWITTER