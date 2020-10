Consuelo Duval confesó que tras dar positivo a la COVID-19, la enfermedad le dejó secuelas que no ha podido superar

La comediante afirma que algunas veces se le olvida lo que está diciendo

Duval detalló que las secuelas de la enfermedad pueden quedarse en el cuerpo humano de cuatro a ocho semanas

¿Secuelas permanentes por COVID-19? Fue en el mes de septiembre cuando la comediante Consuelo Duval dio positivo al coronavirus junto a todos los jueces del programa ¿Quién es la Máscara?, según reporte en portal Grupo Fórmula.

La comediante confesó que tras haber tenido el coronavirus, este ha dejado secuelas que no ha podido superar aún, una de esa es la dispersión mental.

Consuelo Duval afirma que algunas veces cuando está platicando se le olvida lo que está diciendo y a veces no recuerda lo que le dicen las demás personas.

Además informó que las secuelas del coronavirus pueden quedarse en el cuerpo humano de cuatro a ocho semanas, a pesar de que el virus solo vive 14 días en el cuerpo, incluso dice que pese haber superado el coronavirus aún no está completamente recuperada.

“Es una cosa muy rara porque son 14 días en los que el bicho vive en tu cuerpo, pero de cuatro a ocho semanas después son las secuelas, y sí tengo secuelas, tengo como un poquito de dispersión mental, me estás platicando algo y me voy a otro lado, que creo que eso siempre lo he tenido pero ahora más”, comentó Consuelo.

Incluso agregó que a veces le dan muchas ganas de dormir, por lo que ha estado acudiendo con diversos médicos para que le ayuden a revisar su cuerpo y saber si algo anda mal.

“A veces de la nada me dan muchas ganas de dormirme y después de esto estoy poniendo mucha atención a mi salud”, comentó.

Ayer fui a un doctor, hoy a otro porque voy a escanear mi cuerpo y a ponerlo saludable porque me espantó mucho, me asusté mucho, me sentí en riesgo, me sentí muy vulnerable, me sentí sola”, dijo.

“Los ataques de ansiedad eran durísimos, hubo una noche en la que estaba tan inflamado mi cerebro que veía como luces estroboticas y yo me abracé a mi y me dije ‘vamos a salir de esto’, entonces hice como mucha conexión conmigo, porque estaba de Consuelo hacia afuera, viendo el bienestar de los demás, pero esta enfermedad me hizo ver a Consuelo que si yo no estoy bien no puede estar bien lo demás, tengo que estar al 100”, expresó Duval.