Consuelo Duval fue víctima de la delincuencia en pleno supermercado

La comediante contó lo que le indignó a través de sus redes sociales

La situación de la violencia y los robos en la ciudad de México están a la orden del día

La situación de la pandemia por el coronavirus ha venido a deteriorar la economía de los países en todo el mundo y ahora, existen zonas en donde los robos y la inseguridad han endurecido la crisis del 2020 y ahora, le tocó a la comediante y actriz Consuelo Duval quien fue víctima de la delincuencia en un supermercado de la ciudad de México.

A través de sus historias de Instagram, las celebridades cuentan el día a día de lo que les sucede y hacen, además de compartir sus proyectos, sin embargo en esta ocasión, Consuelo Duval utilizó la red social para denunciar lo que le pasó cuando se disponía a hacer el super para su casa.

La cuenta de Instagram de ‘chica picosa’ reveló las palabras de la comediante mexicana que se atrevió incluso a decir cuál era el supermercado en el que se vio afectada por la delincuencia.

“Superama Santa Fe no ofrece ninguna seguridad. Me sacaron la cartera de mi bolsa. No mam… qué tristeza”, fue lo que escribió Consuelo Duval en una imagen en el que se puede ver la caja en la que compró, sin embargo, es de imaginarse la indignación, porque es algo que le puede suceder a cualquier persona en un supermercado.

Los comentarios no se hicieron esperar por parte de los usuarios de la página de Chicapicosa: “La verdad eso nos pasa por distraídas. Que va a hacer el súper si una anda con la boca abierta con la bolsa dando papaya”, “Eso no lo, entiendo como sacarle la bolsa, donde la llevaba”, “Eso es por distraída, en todo el mundo hay ladrones que aprovechan la distracción de uno para bolsear”.