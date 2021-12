Puesto que en última instancia somos cada uno de nosotros los que tenemos que ocuparnos de nuestra propia seguridad financiera, te mostramos algunos de los errores financieros más comunes cometidos por las mujeres y los consejos que pueden subsanarlos. Si te reconoces en algunos de estos ejemplos, ¿por qué no hacer el esfuerzo de cambiar tus costumbres y aprender a manejar tu dinero ?

Desde el principio vamos a dejar una cosa clara, ambos, hombres y mujeres pueden tomar malas decisiones financieras. Las mujeres como grupo, sin embargo, parecen cometer algunos errores más a menudo. En un artículo de HuffPost , Sallie Krawcheck, anteriormente asesora financiera de Merrill Lynch Smith Barney, dice: “Me piden a menudo a hablar con las mujeres sobre inversión. Y durante años, he empezado por los conceptos básicos de ahorro, diversificación y asignación de activos y después discutir cómo algunas mujeres deben considerar tomar más riesgos para aumentar los rendimientos necesarios”.

Las mujeres se enreden emocionalmente en los problemas financieros de otras personas. Podemos prestar dinero a un novio para pagar el alquiler atrasado sólo para descubrir que no tiene manera de devolverlo.

5. Las mujeres cediendo el control

Dejamos que un socio se apodere del dinero. Esto es vital en el asesoramiento financiero para las mujeres: la confianza es buena, ser ignorante acerca del uso y control de sus finanzas es una tontería.

6. Silencio

No hablamos de dinero con nuestra pareja. Una discusión financiera debe ser parte de la vida de cualquier pareja. No es pecado mantener las finanzas separadas, incluso en una pareja casada, si no hay acuerdo sobre el gasto.