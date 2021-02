La carta fue firmada por más de 50 congresistas quienes han mostrado su apoyo a la propuesta de cheques mensuales. El anuncio fue celebrado con comentarios como: “Los pagos de alquiler, las facturas de alimentos y los servicios públicos no llegan una o dos veces”, del representante Joe Neguse y “orgulloso de apoyar su carta para proporcionar un salvavidas a largo plazo para el pueblo estadounidense”, del representante Hank Johnson.

“Un pago único de $ 2,000 no es suficiente. Hoy, dirigí una carta con mis colegas instando a la Administración Biden-Harris a incluir controles mensuales de alivio recurrentes en sus futuros planes de ayuda económica. Debemos enfrentar este momento y lograr un cambio transformador”, escribió la representante en Twitter .

Sin embargo, la ayuda no duró ‘lo suficiente’ ya que “a medida que se agotó la ayuda, hasta ocho millones de personas, desproporcionadamente adultos y niños afroamericanos y latinos, se vieron forzados a la pobreza”, indica la carta.

No quieren un “salvavidas temporal”

Reconocieron que el plan propuesto por Biden podría traer un “salvavidas temporal”, sin embargo advirtieron que “cuando se acabe el dinero, las familias volverán a tener dificultades”.

“Un cheque más no es suficiente durante esta crisis económica y de salud pública. Muchas familias no pueden permitirse esperar 8 meses entre pagos. Para reconstruir mejor de verdad, las familias necesitan estabilidad y certeza a través del alivio continuo; no pueden estar a merced del estancamiento del Congreso”, agrega la carta.

Peticiones para el presidente Joe Biden

Finalmente, los congresistas instaron al presidente Joe Biden para que “considere la asistencia en efectivo recurrente cuando elabore sus prioridades de política económica en el futuro”.

Los miembros de la Cámara de Representantes no fueron los únicos con peticiones para el presidente en los últimos días ya que los senadores republicanos también realizaron una propuesta para un tercer cheque al presidente Biden.

