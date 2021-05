La identidad de la persona que falleció a causa de mal tiempo no fue revelada de inmediato ya que el portavoz señaló que primero se informaría a los familiares. Las autoridades locales dijeron que todos los parques del condado permanecen cerrados ante la alerta de clima severo.

“Se han reportado daños en la Ciudad de Tupelo. Los equipos de emergencia están evaluando actualmente el grado de daño. Por favor, no salga y conduzca. Es peligroso, hay informes de que los cables eléctricos están caídos en las carreteras”, dijeron autoridades locales en Facebook.

Zonas como Arkansas, Little Rock, St. Louis e Indianápolis podrían estar en riesgo de sufrir tormentas eléctricas. El domingo, tormentas severas atravesaron el estado de Mississippi y una alerta por tornado fue emitida para la zona de Tupelo.

Imágenes del desastre tras las tormentas en EE.UU.

Varias imágenes publicadas en Twitter muestran el grave daño que sufrieron algunas propiedades en Memphis. Las instantáneas muestran árboles caídos y daños en techos de algunas casas. Medios locales informaron de tornados en Yazoo, Byram y Tchula, indica USA Today.

Otras imágenes retuiteadas por el El servicio meteorológico de Jackson en Mississippi mostraban nubes en forma de embudo en diversos puntos. De acuerdo con The Associated Press, hasta el momento no se habían reportado heridos en estas zonas.