No lo pensó muy bien. Simplemente, se bajó del vehículo, corrió y se tiró a unos 55 mph, de acuerdo a cálculos basados en su recorrido ; pero la historia no termina ahí. “Cuando golpeé el agua, mi hombro se levantó, me lastimé un poco, pero comencé a nadar”, contó el hombre en una entrevista a ABC News .

Tuvo una inesperada ‘bienvenida’ a casa

Jimmy halló una casa y trató de pedir ayuda, pero no lo logró. No fue sino hasta que encontró un bote que pudo volver, pero entonces se encontraría con una inesperada ‘bienvenida’ de la policía, reseña abc13.

“Estaba caminando y escuché a los oficiales venir detrás de mí con sus armas y me dijeron que levantara las manos, pero no pude porque me lastimé los hombros por la caída… Todos me apuntaban con sus armas. Me decían ‘tírate al suelo, tírate al suelo’. Así que me eché al suelo, los escuché y me esposaron”, contó Jimmy.