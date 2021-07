En dicha instantánea, publicada este 15 de julio, se ve cómo la ex de Lorenzo Méndez posa de una manera bastante sensual a la cámara, mientras que porta un entallado vestido color nude y un sombrero, además de unas grandes perlas color blanco, sin embargo lo que más llamó la atención fue que Chiquis no traía brasier alguno, ya que en sus fotografías parecía salir incluso desnuda, tapándose solo con el sombrero.

Sin embargo, en la última fotografía se ve cómo la cantante portaba solamente un pantalón color piel, mientras que en la parte de arriba su cabello y un sombrero café parecían ser las únicas cosas que estaban tapando sus pechos, esto debido a que parecía que la intérprete no traía blusa alguna en las imágenes.

En las siguientes fotografías, Chiquis Rivera no solo apareció en entallado vestido color nude y sin brasier, sino que también la hija de ‘la Diva de la Banda’ apareció aperlada y con flores alrededor, mientras que su castaño cabello tomaba gran protagonismo en las imágenes, luciendo bastante hermosa con esos colores.

Al pie de estas fotografías, las cuales ya contienen más de 63 mil Me Gusta y un sinfín de comentarios, Chiquis Rivera cuestionó con lo siguiente a sus millones de seguidores, poniendo también cómo se llamará esta nueva colección: “¿Eres dulce o picante? Sweet & Spicy COLLECTION AVAILABLE TONIGHT! @beflawlesscosmetics “.

“Nuestro producto no es solo un producto, cada producto tiene su función… Sabemos que disfrutarás de nuestros productos y sus nuevas fórmulas tanto como nosotros. Queremos que todos nuestros clientes puedan verse tan bien como se sienten, a cualquier edad”, se podía leer en la biografía de la página de la línea de maquillaje de Chiquis Rivera. PUEDES VER LAS FOTOGRAFÍAS AQUÍ.

Cabe destacar que fue en el año 2016 cuando Chiquis sacó su nueva línea de maquillaje llamada Be Flawless Cosmetics, a lado de su socia Jodi Catrro, los cuales a palabras de la ex de Lorenzo Méndez es un maquillaje dedicado para todas las edades, afirmando que lo único que se buscaba era resaltar aún más su belleza.

“Así es como me veo, vean, todavía con curvas…”, dijo la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera en un video donde aparece grabando unas peculiares y polémicas velas aromáticas con un cuerpo curvilíneo de mujer , en color morado, muy voluptuosa asegurando que ella se veía aún así.

Pero lo que causó sorpresa fue que después cambió su cuerpo actual, por otro ‘nuevo’ en el que dijo cómo se vería cuando el agua de limón surtiera efecto: “Y después de mi agua de limón me voy a ver así, o más bien ya después de que llegue de Colombia”, donde supuestamente se va a operar.

Las críticas no fueron “amables”

“Así es, yo sigo con mi agüita de limón… makes me feel good (me hace sentir bien)”, dijo la hija de Jenni Rivera antes de mostrar su remedio al natural que asegura le ayuda a su vientre plano, por lo que la gente reaccionó y no de la mejor manera para la cantante:

“LIPO Limón”, “Aahhh ahora siiii ya dijiste después de que llegues de Colombia. Allá hay Muy buenos cirujanos Mucha suerte”, “Una gástrica…solo así podrá tener esa figura”, “Jajaja…agua de limón…liposucción quiere decir!!”, “Hay Dios bueno fuera que solo tomando un vaso de agua de limón te sometes a quien sabe cuantas cirugías”, le dijeron a la famosa.