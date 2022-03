A hora a través de las redes sociales esta circulando un video sumamente gracioso en donde un hombre en estado de ebriedad finge ser una persona ucraniana para evitar una multa de las autoridades. En el clip se logra escuchar al hombre que venía directo de la guerra por lo que no debía ser multado.

Las imágenes muestran al hombre sentado en su automóvil, mientras se escucha a los elementos de transito pedirle amablemente que se baje del vehículo. Sin embargo, el sujeto no accedía a bajar del mueble, por lo que inventó una excusa para evitar su multa por conducir en estado de ebriedad.

Hispano finge ser ucraniano: No quiso bajarse de su auto

Cabe mencionar que el clip fue compartido por un usuario en Twitter y acompaño el video con este encabezado: “Soy de #Ucrania , he venido de la guerra” fue lo que dijo el conductor de un vehículo al ser sorprendido por la policía en La Paz manejando en estado de ebriedad. Los uniformados le pidieron que se bajara del vehículo”.

Una de los oficiales lo tomó del brazo para bajarlo, y su respuesta inmediata fue que estaba utilizando la agresión en su contra. Tras varios intentos por convencer al hombre, este dijo que no era de Bolivia, sino que era de origen ucraniano: “Soy de Ucrania, he venido de la guerra”, dice el sujeto.

Pero eso no fue todo, ya que tras la insistencia de los tránsitos de Bolivia, el protagonista del video mencionaba que iba a sufrir una transformación, diciéndolo de manera irónica. Esta grabación inmediatamente fue comentada por distintos usuarios que dejaron su opinión al respecto.

Tras el éxito no logrado por parte de los oficiales, algunos elementos quisieron bajar al hombre de su auto sosteniéndolo del brazo, y este con dificultad para hablar reaccionó de la siguiente manera: “Mire la falta de respeto, ¿¡lo ve, señora!?”, argumentando que lo estaba agrediendo.

Se burlan del hispano

Las burlas continuaron: “Yo no sé por qué no le creyeron si es muy parecido a los habitantes de los países nórdicos”, “Así toda la raza que se pone la banderita en su perfil. ¡Más ucranianos que Sheva el futbolista”, “Ucraniano después de que le cayó una bomba hipersónica”, “imposible no creerle! Con esos rasgos faciales”.

“Se le podría confundir con un pakistaní, si acaso, que bárbaro”, “El pseudo ucraniano se le fue el color de piel cuando llegó a Bolivia”, “Cómo cada pend… se convierte en noticia!! Neta eso piensan que el pueblo mexicano querría saber, así no”, “Pobre aquel que por evitar una responsabilidad buscan pretextos estup…s necesitamos tener moral”, dijeron algunos internautas. Archivado como: Hispano finge ser ucraniano