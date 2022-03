“Estas son las consecuencias de la guerra”

Sin dejar a un lado a este tema, con algo muy relacionado y que ha estado en boca de todos en los últimos días, Mhoni Vidente compartió que en México el litro de gasolina llegará a 27, o incluso a 30 pesos, mientras que habrá una inflación “increíblemente alta”, por lo que recomienda cuidar mucho el dinero y seguir trabajando, de acuerdo a la carta de La Rueda de la Fortuna.

“Estas son las consecuencias de la guerra en el mundo entero. En Estados Unidos, el galón de gasolina estará llegando a los 11 o 13 dólares, algo que nunca se había visto, aparte de que falta el gas, el cual aumentará más del 300 por ciento y lo más ‘misterioso’ no es que aumente el precio de las cosas, si no que no va a haber: no habrá trigo, no habrá arroz, no habrá frijol, no habrá maíz ni fertilizantes para seguir sembrando y así tener comida para todos los países”.