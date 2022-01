¿Descartan repetir el juicio del Chapo Guzmán?

Su caso central se basaba en las supuestas irregularidades cometidas por miembros del jurado, después de que uno de ellos admitiese a la publicación Vice News que al menos cinco de los componentes habían seguido el caso a través de los medios de comunicación, a pesar de que tenían vetado hacerlo durante el transcurso del juicio.

Sus abogados habían recurrido la sentencia apoyándose en diez argumentos, que no han convencido a la corte de apelaciones. En su decisión de hoy, el tribunal de apelaciones considera que las alegaciones aparecidas en Vice no ponen en cuestión la imparcialidad de los miembros del jurado y defiende que no hay justificación para repetir el juicio.