Cómo tener éxito en YouTube: Secretos de los creadores más influyentes

YouTube es una grandiosa plataforma para crear contenido que atraiga audiencias masivas.

Es normal que al principio los creadores se sientan perdidos e inseguros sobre cómo aumentar su alcance y generar contenido poderoso.

Youtubers con gran éxito han compartido sus secretos para llegar a la cima.

YouTube sigue siendo una fuente de oportunidades y muchos se preguntan cómo tener éxito en esta red social. No hay duda de que es una grandiosa plataforma para crear contenido que atraiga audiencias masivas y con un gran potencial para producir ganancias.

Si te interesa comenzar tu canal de YouTube o expandir tu audiencia, te compartimos algunos secretos sobre como tener éxito en YouTube de creadores que han que llegado a la cima.

Después de estudiar diferentes técnicas y estrategias, Sunny Lenarduzzi, una youtuber con casi 500 mil suscriptores, asegura que su secreto es la investigación.

“Ni siquiera enciendas la cámara todavía porque tienes que averiguar lo que tu audiencia quiere saber. El 60% de las vistas en Youtube están impulsadas por la búsqueda”.

“Así que tienes que averiguar lo que tu audiencia está buscando y hacer contenido en torno a esos temas”, afirma Lenarduzzi.

Los tres métodos de investigación que Lenarduzzi recomienda son 1. Redes sociales, 2. Búsqueda de palabras clave de Google y 3. Youtube Search Bar.

McJuggerNuggets, quien ostenta más de 4 millones de suscriptores, recomienda ser consistentes: “Necesitas un calendario que precise cuándo cargarás videos. No tiene que ser muy preciso y es posible que no sepas lo que es exactamente en este momento, pero llegarás a ello. Prácticamente necesitas al menos un video por semana, si no un video cada dos días, o un video todos los días… ¡Cuanto más contenido, mejor!”

Sé parte de una comunidad. Establecer un sentido de comunidad es importante y comienza con conocer a la audiencia. Esto puede suceder en un sentido virtual, al profundizar la comprensión a través del análisis, pero los eventos en vivo también permiten oportunidades para un intercambio cara a cara real.