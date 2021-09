Vicente Saavedra está en los ojos de todos por ser declarado el novio de Clarissa Molina

Chisme no Like dio la primicia que el ex manager de Ozuna es la pareja de la conductora de El Gordo y la Flaca

Clarissa Molina está enamorada ¿pero a qué costo? El novio de Clarissa Molina, quien fuera ex manager de Ozuna, Vicente Saavedra, hace dos años fue señalado por la madre del fallecido cantante Kevin Fret como uno de los ‘orquestadores’ de la desaparición y el asesinato de su hijo, por lo que ¿eso influyó para que la conductora de El Gordo y la Flaca no hiciera pública su relación? Relacionado IRS da número telefónico para quienes no han recibido su cheque de estímulo económico Niña de un año muere en el auto de su madre al quedarse encerrada Mala noticia para Emma Coronel: Vuelven a retrasar su sentencia Desde que ‘Chisme no like’ informó por medio de fotografías e historias de Instagram que Clarissa Molina sostenía una relación con Vicente Saavedra, los comentarios de las personas en contra de dicho noviazgo no se han hecho esperar y es que al manager musical lo tachan de casi ‘mafioso’. Clarissa Molina ¿sabría que causaría polémica su relación y por eso ‘oculta’ a su novio? La supuesta relación de Clarissa Molina aún no se confirma del todo oficialmente, sin embargo, las pruebas presentadas en el Instagram de Chisme no Like dejarían ver que es casi seguro que tienen un noviazgo desde hace meses, pues unas pulseras de la conductora la delataron de la mano con Vicente Saavedra. “Clarissa Molina al parecer está volviendo a salir con Vicente Saavedra, él es presidente y fundador del sello disquero independiente Dímelo VI y ex manager de Ozuna, o sea casi nadie!”, es lo que se puede leer en la publicación del sitio de noticias de espectáculos en Instagram ‘Chamonic’.

Clarissa Molina ‘oculta’ a su novio Vicente Saavedra “Si ven en la foto de lado izquierdo Clarisa trae unas pulseras y en la foto de la derecha que compartió Vicente la chica trae las mismas pulseras, a parte que los vieron juntos el fin de semana en ese partido”, se añade en el sitio de entretenimiento, tal y como ya lo sentenciaban Javier Ceriani y Elisa Beristain en Chisme no Like. Para mala fortuna de Clarissa Molina, su novio Vicente Saavedra tiene un ‘pasado turbio’ cuando hace dos años se le señaló como uno de loa autores de la desaparición y posterior asesinato del cantante Kevin Fret quien supuestamente habría intentado extorsionar a Ozuna, de quien la supuesta pareja de la conductora fungía como manager.

Vicente Saavedra es tachado de ‘mafioso’ Aunque tanto Ozuna como Vicente Saavedra siempre dieron la cara tras las duras acusaciones de la madre del cantante fallecido Kevin Fret, ‘la duda se mantuvo’ aunque nunca se les comprobó nada, pero pareciera que la gente recuerda ese hecho y ahora critica al supuesto novio de Clarissa Molina. En la publicación del Instagram de ‘Chamonic’ se leen comentarios como: “Se me hace poca cosa para Clarissa este hombre tiene mas escándalos que nada ,orden de restricción por sus ex mujeres ella merece alguien que no tenga tantos problemas”, “Jajaja se ha dedicado a decir que quiere un novio de dinero”, “Es excasado y con tres hijos”.

Los comentarios para Vicente Saavedra no fueron muy favorecedores La gente se imaginaba otro tipo de hombre para Clarissa Molina, por lo que las criticas fueron duras para Vicente Saavedra: “Estas mujeres se enredan con cualquier mafioso delincuente con tal de vivir una vida de lujos”, “Se me hacía mejor Sebastian yatra para @clarissamolina !!Pero bueno cada quien le hace caso a su corazón”, “A estas les gusta el billete así sean tremendos delincuentes”. “Pues vieras que ella tiene lo suyo checa bien quienes la manejan en el ámbito laboral es una de las personas más inteligentes para invertir y muy inteligente por eso me sorprende”, “Ay no ella tan linda. Se va a meter con un tipo con problemas ay Dios”, “Qué barbaros la Clarissa lo tuvo que decir públicamente hoy que si es su novio”, “Ahí no mi @clarissamolina no te metas con esos tigres solo tienen dinero pero sabes bien rodeados del mundo oscuro y son unos perros”, comentó más gente.

Se ve ‘obligada’ a destaparlo y admite su noviazgo con Vicente Saavedra; ya le dio anillo Ante el escándalo, a Clarissa Molina ya no le quedó de otra más que aceptarlo y así lo confesó en El Gordo y la Flaca: “Yo lo conocí hace tres años, rodando una película, lo conocí dije ‘Wow este hombre’, pero todo mundo normal tomó su camino, nos saludamos en donde nos veíamos aquí y allá, reconectamos durante mayo y se llama Vicente Saavedra, él trabaja en la industria de la música…”, dijo. “Reconectamos y de verdad estamos super felices día a día… Hace tres años fue como ‘Hola soy Clarissa, hola soy Vicente’ y yo dije ‘wow y le eché una miradita a su Instagram y estaba con candado’ y ahora, el tiempo de Dios es perfecto y cuando la cosa está para ti y se dio en este momento, estoy feliz, estoy sonrojando… este anillo no es de compromiso, todavía no, estamos empezando pero él le quiso dar formalidad al noviazgo, él me lo regaló… mi papá ya sabe, ellos se van a conocer en octubre…”, dijo emocionada pese a los comentarios negativos de la gente.

Unas pulseras ‘descubren’ a Clarissa Molina Desde el año pasado, Clarissa Molina anunció tener novio, pero nunca se ha sabido el nombre del galán; después de que estuvo contagiada de coronavirus, confesó que estaba saliendo con alguien y que probablemente terminaría en una relación formal y pareciera que eso sucedió. Sin embargo, nunca se ha llegado a saber la identidad del novio de Clarissa Molina, hasta ahora, que el programa de Chisme no Like conducido por Javier Ceriani y Elisa Bersitain hilaron ‘la verdad’ de la conductora del Gordo y la Flaca, con unas fotografías en donde aparecen las pruebas sobre la relación. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE CLARISSA MOLINA ACEPTANDO SU NOVIAZGO CON VICENTE SAAVEDRA

La conductora fue descubierta Y es que las historias de Instagram de Clarissa Molina revelaron más de lo que ella pudo pensar, y no se necesitó que su novio saliera a cuadro y mostrar su rostro para evidenciarlo, pues no contaba con la astucia de Chisme No Like quienes son los encargados de dar la primicia sobre la identidad del sujeto. Para mala fortuna de la conductora de El Gordo y la Flaca, el novio no tiene muy buena reputación y así lo hicieron saber, pues resulta que estaba implicado en algo bastante turbio como la desaparición de una persona… ¿Clarissa Molina estará al tanto de lo que su supuesta pareja hizo?

El supuesto novio de Clarissa Molina estaría implicado en algo turbio “Descubrimos que #ClarissaMolina de #ElGordoYLaFlaca tiene un romance con #VicenteSaavedra, manager de #Ozuna quien estuviera implicado en el homicidio del cantante puertorriqueño #KevinFret. ¡Te mostramos las evidencias! Vaya que el talento de #Univisión les encanta involucrarse con hombres de peligrosa reputación y además van agarrando mañas que podrían afectarlas y también a la empresa”, es la descripción al video que compartió el Instagram de Chisme no Like. Y es que en el video aparecen unas imágenes donde Clarissa Molina porta unas pulseras que aparecieron en unas historias de Vicente Saavedra, quien fuera manager el cantante Ozuna y a quien se le vincula con el homicidio de Kevin Fret, por lo que supuestamente el novio de la conductora pudiera estar ‘ensuciado’ también en el hecho.

Las pulseras que delataron a la famosa con su novio “Clarissa Molina de el Gordo y la Flaca, la acusamos y la apuntamos con el dedo, anda con un señor que no tiene muy buena reputación y les vamos a decir quién es, esta es la prueba pero sabemos que sí está con él… el caballero que en su momento tuvo problemas legales, que estaba supuestamente implicado en la desaparición de Kevin Fret y se trata del señor exmanager de Ozuna, Vicente Saavedra…”, sentenció Elisa Beristain. En las imágenes que presentaron se puede ver a Clarissa Molina con unas pulseras doradas que también aparecieron en una historia de Instagram de Vicente Saavedra agarrando su mano mientras estaban en un partido de basquetbol aunque nunca se vio el rostro, pero investigaron y aseguran que se trata de ella.

El novio de Clarissa Molina es Vicente Saavedra, ex manager del cantante Ozuna “¿Él mismo les regaló esas pulseritas o ella con sus ahorros se las habrá comprado?”, cuestionó Elisa Beristain sobre las pulseras que ‘descubrieron’ a Clarissa Molina con su novio Vicente Saavedra, pero el que se fue a la yugular de todo el elenco de El Gordo y la Flaca, fue Javier Ceriani quien expresó: “Pobre el Gordo y la Flaca, entre Lili y los comentarios inapropiados, el Gordo con las acusaciones en el jacuzzi y Clarissa Molina con este Vicente Saavedra…”, dando a entender que los problemas en el show continúan por las polémicas decisiones de la empresa que lo avala, además del escándalo de acoso sexual de uno de sus productores.