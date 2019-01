Un fenómeno natural extraordinario que cobró forma en el Lago Presumpscot sorprendió a los habitantes de Maine, este martes, y ha despertado todo tipo teorías sobre su origen.

Un disco de hielo gigante, que mide aproximadamente 91 metros (298 pies) de ancho, se ha formado en el río localizado en la ciudad de Westbrook, reseñó BBC.

Muchos han comparado la fascinante rareza natural, que gira lentamente debido a la corriente, con una nave espacial alienígena, un carrusel o incluso la luna.

Sin embargo, los científicos aseguran que, aunque los discos de hielo son un fenómeno inusual, son completamente naturales. Ocurren en las curvas de los ríos cuando una pila de aguanieve se congela en medio de un remolino o cuando un trozo de hielo se rompe con otro y comienza a girar. A medida que gira, golpeando las rocas y el agua, los lados se delinean.

Curiosamente, el gran disco giratorio ha servido como una balsa para patos y otras aves, informan los usuarios de redes sociales.

Honestly the best part of this ice disk are the ducks taking a ride on it 😂❤️🦆 pic.twitter.com/0Lz9qlUHaW

— Taylor Gleason (@TaylorGWGME) January 15, 2019