Cindy McCain, viuda de John McCain, reprendió a Donald Trump mostrando su respaldo al candidato demócrata Joe Biden

“Solo hay un candidato en esta carrera que defiende nuestros valores como nación, y ese es Joe Biden”, indicó Cindy

Por su parte, Trump reaccionó duramente ante el respaldo menospreciando tanto a Biden como a John McCain

Cindy McCain respaldó al demócrata Joe Biden para presidente en una reprimenda al presidente Donald Trump por parte de la viuda del candidato del Partido Republicano en 2008.

Trump ha tenido una relación tensa con la familia de John McCain desde que despreció al senador de Arizona durante la campaña de 2016. Pero hasta ahora, la familia no había apoyado a los rivales de Trump, de acuerdo con The Associated Press.

“Mi esposo John vivía con un código: el país primero. Somos republicanos, sí, pero estadounidenses ante todo. Solo hay un candidato en esta carrera que defiende nuestros valores como nación, y ese es Joe Biden”, indicó McCain en su cuenta de Twitter.

Cindy McCain mencionó la amistad de décadas entre su familia y Biden y su vínculo como padres de niños que sirven en el ejército.

“Él apoya a las tropas y sabe lo que significa para alguien que ha servido”, dijo McCain a The Associated Press en una entrevista telefónica el martes.

“No solo amar a alguien que ha servido, sino que comprende lo que significa enviar a un niño al combate. Hemos sido grandes amigos durante muchos años, pero tenemos un hilo común en el sentido de que somos familias Blue Star”, agregó McCain.

Trump reaccionó con dureza al respaldo, menospreciando tanto a Biden como a John McCain.

“Apenas conozco a Cindy McCain aparte de haberla puesto en un comité a petición de su marido”. Trump tuiteó el miércoles cuando la viuda de McCain discutió su decisión en entrevistas matutinas en programas de entrevistas.